Месси пропустил тренировку Аргентины после выхода в полуфинал ЧМ-2022

Аргентина стала одним из полуфиналистов ЧМ-2022, который проходит в Катаре. В 1/4 финала команд во главе с Лионелем Месси едва обыграла Нидерланды.

Только по итогам серии пенальти Аргентина смогла пробиться в 1/2 финала Мундиаля в Катаре. Лионель Месси отличился в двух пенальти. Сначала Лео реализовал 11-метровый на 73-й минуте, забив счет 0:2 в пользу своей команды. А уже в серии пенальти нападающий ПСЖ не промахнулся, забив первый гол Аргентины в этой футбольной фортуне.

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Неожиданное отсутствие Лео

Основное и дополнительное время матча истекло со счетом 2:2, а серия пенальти – 3:4 в пользу аргентинцев.

После поединка триумфаторов встречи ждала возобновляемая тренировка. Однако его почему-то пропустил Месси, отыгравший против Нидерландов все 120 минут.

Пока неизвестна причина такого отсутствия Лео в тренировочном процессе команды.

На ЧМ-2022 Месси принимал участие во всех матчах Аргентины, в которых ни разу не выходил на замену или был заменен по ходу встречи. За сыгранное время отличился почти во всех противостояниях – 4 гола и 2 ассиста. Не забивал только сборной Польши.

Следующий матч подопечные Лионеля Скалони сыграют 13 декабря. В полуфинале ЧМ-2022 аргентинцы встретятся с Хорватией сенсационно выбила из Мундиаля Бразилию , но также по итогам серии пенальти