Hey, Jude

Летнее трансферное окно в этом году обещает быть жарким. Ранее стало известно, что новые команды будут себе искать Лионель Месси, Карим Бензема и Серхио Рамос.

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Тем временем, Реал уже подыскал первого звездного новичка. Официальный сайт Боруссии Дортмунд объявил, что полузащитник Джуд Беллингем в ближайшее время станет игроком мадридской команды.

Детали трансфера Беллингема

По данным разных СМИ, 19-летний англичанин обойдется "бланкос" в 103 миллиона евро. Для "Реала" это второй трансферный рекорд в истории. Больше мадридцы платили только за Эдена Азара.

В 2019 году испанцы выложили 115 миллионов евро за вингера Челси. Впрочем, бельгиец не поразил "Сантьяго Бернабеу" и этим летом покинет команду.

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Напомним, что в сезоне 2022-2023 Реал стал вицечемпионом Ла лиги, а также победителем Кубка Испании. Также подопечные Карло Анчелотти добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где вылетели от Манчестер Сити.

Кто такой Джуд Беллингем

англичанин является воспитанником Бирмингема, за который поиграл один сезон в Чемпионшипе (4 гола и 2 ассиста)

в 2020-м Боруссию выкупила талант Бирмингема за 25 миллионов евро

вместе с дортмундцами Джуд выиграл Кубок Германии-2021, а также дважды становился вицечемпионом Бундеслиги.

в 132 матчах за "шмелей" Беллингем записал на свой счет 24 гола и столько же результативных передач

в 2020 году хавбек дебютировал за сборную Англии и до сих пор наиграл за нее 24 матча (по одному голу и ассисту)

вместе с командой Саутгейта Беллингем стал вицечемпионом Евро-2020 и четвертьфиналистом ЧМ-2022.

Интересный факт. Беллингем стал вторым самым дорогим английским футболистом. Больше в 2021-м платил только Манчестер Сити за Джека Грилиша (117 миллионов евро).