Hey, Jude
Летнее трансферное окно в этом году обещает быть жарким. Ранее стало известно, что новые команды будут себе искать Лионель Месси, Карим Бензема и Серхио Рамос.
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Тем временем, Реал уже подыскал первого звездного новичка. Официальный сайт Боруссии Дортмунд объявил, что полузащитник Джуд Беллингем в ближайшее время станет игроком мадридской команды.
Детали трансфера Беллингема
По данным разных СМИ, 19-летний англичанин обойдется "бланкос" в 103 миллиона евро. Для "Реала" это второй трансферный рекорд в истории. Больше мадридцы платили только за Эдена Азара.
В 2019 году испанцы выложили 115 миллионов евро за вингера Челси. Впрочем, бельгиец не поразил "Сантьяго Бернабеу" и этим летом покинет команду.
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Напомним, что в сезоне 2022-2023 Реал стал вицечемпионом Ла лиги, а также победителем Кубка Испании. Также подопечные Карло Анчелотти добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где вылетели от Манчестер Сити.
Кто такой Джуд Беллингем
- англичанин является воспитанником Бирмингема, за который поиграл один сезон в Чемпионшипе (4 гола и 2 ассиста)
- в 2020-м Боруссию выкупила талант Бирмингема за 25 миллионов евро
- вместе с дортмундцами Джуд выиграл Кубок Германии-2021, а также дважды становился вицечемпионом Бундеслиги.
- в 132 матчах за "шмелей" Беллингем записал на свой счет 24 гола и столько же результативных передач
- в 2020 году хавбек дебютировал за сборную Англии и до сих пор наиграл за нее 24 матча (по одному голу и ассисту)
- вместе с командой Саутгейта Беллингем стал вицечемпионом Евро-2020 и четвертьфиналистом ЧМ-2022.