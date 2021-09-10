Лионель Месси побил рекорд легендарного Пеле

Лионель Месси помог сборной Аргентины разгромить Боливию в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Нападающий в этой игре побил рекорд легендарного Пеле.

Результативный рекорд побит

Лионель Месси стал настоящим кошмаром для голкипера сборной Боливии и джокером Аргентины. Футболист оформил хет-трик.

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Аргентинец уже на 14-й минуте открыл счет в матче. А после перерыва еще дважды огорчил вратаря соперника и поставил яркую точку во встрече. В итоге – 3:0 разгромная победа Аргентины.

Благодаря такой результативности Лео опередил рекорд легендарного форварда сборной Бразилии Пеле по количеству голов за национальную команду.

Теперь в активе Месси 79 мячей в футболке аргентинской сборной. А в Пеле на два гола меньше. Напомним, что аргентинец недавно стал игроком ПСЖ и уже даже успел дебютировать за парижан.