Лионель Месси побил рекорд легендарного Пеле
Источник:24 канал
Лионель Месси помог сборной Аргентины разгромить Боливию в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Нападающий в этой игре побил рекорд легендарного Пеле.
Результативный рекорд побит
Лионель Месси стал настоящим кошмаром для голкипера сборной Боливии и джокером Аргентины. Футболист оформил хет-трик.
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Аргентинец уже на 14-й минуте открыл счет в матче. А после перерыва еще дважды огорчил вратаря соперника и поставил яркую точку во встрече. В итоге – 3:0 разгромная победа Аргентины.
Благодаря такой результативности Лео опередил рекорд легендарного форварда сборной Бразилии Пеле по количеству голов за национальную команду.
Теперь в активе Месси 79 мячей в футболке аргентинской сборной. А в Пеле на два гола меньше. Напомним, что аргентинец недавно стал игроком ПСЖ и уже даже успел дебютировать за парижан.
- Отметим, что после восьми туров квалификации чемпионата мира-2022 Аргентина идет второй. В ее активе 18 очков. Команда Месси уступает только Бразилии, в которой 24 пункта.
- Свой следующий матч аргентинская сборная сыграет 7 октября на выезде против Парагвая.