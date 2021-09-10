Результативний рекорд побито
Ліонель Мессі став справжнім жахом для голкіпера збірної Болівії та джокером Аргентини. Футболіст оформив хет-трик.
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Аргентинець вже на 14-й хвилині відкрив рахунок у матчі. А по перерві ще двічі засмутив воротаря суперника та поставив яскраву крапку у зустрічі. У підсумку – 3:0 розгромна перемога Аргентини.
Завдяки такій результативності Лео випередив рекорд легендарного форварда збірної Бразилії Пеле за кількістю голів за національну команду.
Тепер у доробку Мессі 79 м'ячів у футболці аргентинської збірної. Натомість у Пеле на два голи менше. Нагадаємо, що аргентинець нещодавно став гравцем ПСЖ та вже навіть встиг дебютувати за парижан.
- Відзначимо, що після восьми турів кваліфікації чемпіонату світу-2022 Аргентина йде другою. У її активі 18 очок. Команда Мессі поступається лише Бразилії, у якої 24 пункти.
- Свій наступний матч аргентинська збірна зіграє 7 жовтня на виїзді проти Парагваю.