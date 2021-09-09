Франция, как и Украина, стартовала в отборе с победы. Правда французы в первом туре разгромили Северную Македонию, Украина только минимально победила Сербию на выезде. Поэтому Франция возглавила турнирную таблицу.

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Но уже после второго тура Украина вышла в лидеры. Помогла осечка французов в матче против Фарерских островов. А именно грубый ляп вратаря Иляна Мелье, выступающего за английский Лидс.

Во втором тайме голкипер вышел на перехват мяча аж до центрального круга. Но сделал слишком слабый пас на партнера. Локин перехватил мяч и с центра поля отправил его в ворота. Ни голкипер, ни его защитник к мячу не успели. Так счет в матче сравняли.

Видео курьезного гола в ворота сборной Франции

Этот удар по воротам молодежной сборной Франции стал единственным в плоскость выполнены фарерских футболистов. Французы же пытались вырвать победу, и в целом за матч наносили удары почти каждые три минуты – 30 выстрелов, 8 из которых летели в створ. Вот только после гола в начале матча забить в этой игре больше не удалось.

Этим воспользовалась сборная Украины. Подопечные Руслана Ротяня обыграли Армению в домашнем матче и с двумя победами вышли на первое место в турнирной таблице, обойдя Францию.