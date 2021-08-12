Месси и Мбаппе впервые встретились в ПСЖ: фото

12 августа 2021 , 17:15
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Источник:

инстаграм Мбаппе

Лионель Месси после того, как подписал контракт с ПСЖ, приступил к тренировкам во французском клубе. Аргентинец начал со знакомства с новыми партнерами.

Первая тренировка Месси в ПСЖ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в своем инстаграме фотографии с 34-летним Месси.

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"Добро пожаловать в Париж, Лео", – написал 22-летний Мбаппе в инстаграме. Сообщение уже собрало более 4 миллионов лайков.


Месси и Мбаппе / Фото instagram.com/k.mbappe


Месси и Мбаппе / Фото instagram.com/k.mbappe

  • До перехода в Барселону Месси не тренировался целый месяц. Аргентинский футболист 12 августа наконец провел первую тренировку в новом клубе.
Месси стал игроком ПСЖ вечером 10 августа, подписав контракт на 2 года. В новом клубе аргентинец будет играть под 30 номером. За 2 года во Франции Месси заработает около 120 миллионов евро.
Автор: Михайло Гема