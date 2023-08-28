К звездному футболисту Интер Майами приковано безумное внимание не только болельщиков, но и местных СМИ. Любой журналист только может мечтать получить комментарий от самого "Короля футбола" Лионеля Месси, который оказался не столь многословен.

Следует узнать Интересы клуба не так важны: почему Месси сознательно пропустит матчи Интера

Первый отрицательный "колокольчик" для Лео

Лео провел за новый клуб уже 9 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи. Дебютировал Месси за Интер в регулярном чемпионате МЛС только 27 августа, когда его клуб сыграл на выезде против Нью-Йорка Ред-Буллс.

До этого аргентинский футболист играл за Интер в Кубке лиг и Кубке США.

Месси начал матч со скамейки запасных гостей и вышел на поле всего на 60-й минуте. Под занавес поединка капитан Интера удвоил преимущество команды Мартино и установил окончательный счет во встрече 0:2. Очередная победа клуба из Майами.

После матча Месси отказался от общения с прессой. Лео нарушил правила МЛС, за что получит наказание.

Любопытно! По правилам МЦС, представители СМИ имеют право взять интервью у любого игрока команд после матчей. Но законы для одного из самых лучших футболистов мира неписаны.

По всей вероятности, аргентинец должен будет уплатить денежный штраф. Хотя денег у Лионеля уже не только полные карманы, поэтому этот штраф для него не будет какой-то проблемой.

Это первая негативная нотка в заокеанской карьере 7-кратного обладателя "Золотого мяча".

Уже 31 августа Месси может провести свой второй поединок в рамках МЧС. В последний день лета Интер Майами примет Нэшвилл, недавно переигравший в серии пенальти финала Кубка лиг, где Лео завоевал свой первый трофей с новой командой.

После прихода аргентинской звезды Интер Майами поднялся с последнего 15-го места турнирной таблицы. Клуб занимает 14-ю позицию, набрав 21 балл в 23 турах.