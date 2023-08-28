До зіркового футболіста Інтер Маямі прикута шалена увага не лише уболівальників, а й місцевих ЗМІ. Будь-який журналіст лише може мріяти отримати коментар від самого "Короля футболу" Ліонеля Мессі, який виявився не таким багатослівним.

Варто дізнатись Інтереси клубу не такі важливі: чому Мессі свідомо пропустить матчі Інтера

Перший негативний "дзвіночок" для Лео

Лео провів за новий клуб вже 9 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі. Дебютував Мессі за Інтер у регулярному чемпіонаті МЛС лише 27 серпня, коли його клуб зіграв на виїзді проти Нью-Йорк Ред-Буллс.

До цього аргентинський футболіст грав за Інтер у Кубку ліг і Кубку США.

Мессі розпочав матч із лави запасних гостей та вийшов на поле лише на 60-й хвилині. Під завісу поєдинку капітан Інтера подвоїв перевагу команди Мартіно та встановив остаточний рахунок у зустрічі 0:2. Чергова перемога клубу з Маямі.

Після матчу Мессі відмовився від спілкування з пресою. Лео порушив правила МЛС, за що отримає покарання.

Цікаво! За правилами МЛС, представники ЗМІ мають право взяти інтерв'ю у будь-якого гравця команд після матчів. Але закони для одного з найкращих футболістів світу неписані.

Ймовірно, що аргентинець повинен буде сплатити грошовий штраф. Хоча грошей у Ліонеля вже не лише повні кишені, тому цей штраф для нього це не буде якоюсь проблемою.

Це перша негативна нотка у заокеанській кар'єрі 7-разового володаря "Золотого м'яча".

Вже 31 серпня Мессі може провести свій другий поєдинок у рамках МЛС. В останній день літа Інтер Маямі прийме Нешвілл, якого нещодавно переграв у серії пенальті фіналу Кубка ліг, де Лео здобув свій перший трофей із новою командою.

Після приходу аргентинської зірки Інтер Маямі підійнявся з останнього 15-го місця турнірної таблиці. Клуб посідає 14-ту позицію, набравши 21 бал у 23-х турах.