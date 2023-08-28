Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино рассказал, почему команда потеряет своего капитана и лидера в нескольких матчах. Лионель Месси верно расставил свои футбольные приоритеты при переходе в новый клуб.

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Должны вспомнить, как это играть без волшебства Месси

Звездный футболист будет жертвовать клубными матчами ради выступлений за сборную Аргентины. Лео пропустит поединки Интера, если они совпадают с графиком встреч национальной команды.

Поэтому Мартино придется в таком случае прибегать к ротации состава и закрывать позицию Лионеля другим футболистом.

Наставник Интера рассказал, что Месси пропустит минимум три матча команды в 2023 году. То же будет и в следующем году.

Мартино заверил, что команда должна научиться играть без своего аргентинского лидера, как это было раньше, и показывать нужный результат.

К концу 2023 года Аргентина проведет еще шесть поединков. Ближайшие из них запланированы на 8-9 сентября, когда сборная Месси стартует в квалификационном раунде ЧМ матчами против Эквадора и Боливии соответственно.

Другие поединки сборной Аргентины в 2023 году:

13 октября. Аргентина – Парагвай

18 октября. Перу – Аргентина

16 ноября. Аргентина – Уругвай

21 ноября. Бразилия – Аргентина

Голевой заокеанский период карьеры Лионеля Месси

15 июля 2023 года Лионель Месси променял ПСЖ на Интер Майами.

Аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.

За новый клуб звездный футболист провел уже 9 матчей, отличившихся 11 голами и 3 ассистами.

Лео идет к тому, чтобы стать рекордсменом Интера по количеству голов. Сейчас этим рекордом владеет Гонсало Игуаин, наколотивший 29 мячей в 70 сыгранных поединках.

Лионель уже завоевал дебютный трофей из Интер Майами.

К слову. С приходом Месси Интер стал выходить со дна таблицы и идет на предпоследней 14-й позиции. В 23-х турах клуб из Майами набрал 21 очко.