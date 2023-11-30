Французский Лион переживает непростые времена. Семикратный чемпион Франции уже четыре года не может подняться выше четвертого места и сыграть в Лиге чемпионов.

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Действующий сезон обещает стать для "ткачей" еще более провальным. На старте чемпионата Лион набрал лишь одно очко в 4-х встречах, из-за чего в сентябре был уволен чемпион мира-1998 Лоран Блан.

На его место пришел другой экс-победитель Мундиаля Фабио Гроссо. Результаты немного улучшились, но все равно были неудовлетворительны. Как итог, Лион объявил об уходе чемпиона мира-2006.

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Под руководством итальянца Олимпик провел семь матчей, в которых одержал только одну победу и две ничьи. Лион занимает последнее место в Лиге 1. Расстояние от спасательной зоны составляет 5 очков.

Главным кандидатом на должность наставника является Бруно Женезио, который две недели назад был уволен из Ренна. В качестве игрока француз отдал Лиону десять сезонов (1985–1995).

Более того, с 2015 по 2019 год Женезио уже возглавлял Лион. Тренер приводил клуб в вицечемпионство в 2016-м, а также дважды занимал третье место и однажды – четвертое.