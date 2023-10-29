В эти выходные во Франции проходили матчи 10 тура Лиги 1. Центральная встреча уикенда была вынесена на вечер воскресенья, в ней Марсель должен принимать принципиального соперника в лице Лиона, пишет 24 канал.

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Нападение на игроков и тренера Лиона

Впрочем, этой игре не суждено было состояться. Фанаты хозяев горячо встретили автобус с игроками и персоналом "ткачей", забрасывая его камнями и петардами.

В результате нападения стекло у транспортного средства было выбито, из-за чего получили травмы несколько игроков и ассистент тренера. Однако больше всего пострадал сам коуч Лиона Фабио Гроссо, в которого попали камни.

Видео нападения на автобус Лиона:

Итальянцу разбили голову и срочно оказали медицинскую помощь. В итоге Лион отказался выходить на поле, из-за чего руководство Лиги 1 приняло решение о переносе матча.

Такое было два года назад

Это далеко не первый инцидент в истории "олимпийского" дерби. В 2021 году матч был остановлен уже на 4 минуте после того, как болельщик Лиона попал бутылкой в голову игрока Марселя Димитри Пае. Игру продлили через три месяца и уже при пустых трибунах.

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Отметим, что оба гранда испытывают проблемы с результатами этого сезона. Марсель идет только девятым, в 10 очках от лидера Ниццы. Лион вообще не выиграл ни одного из девяти матчей сезона и замыкает турнирную таблицу Лиги 1.

Справка. Фабио Гроссо был известным защитником сборной Италии, с которой выиграл ЧМ-2006. Там он забил победный гол Германии в полуфинале. В клубной карьере итальянец выступал за Перуджу, Палермо, Интер, Лион, Ювентус и другие менее известные команды.