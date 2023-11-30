Французький Ліон переживає непрості часи. Семиразовий чемпіон Франції вже чотири роки поспіль не може піднятись вище четвертого місця та зіграти в Лізі чемпіонів.

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Чинний сезон обіцяє стати для "ткачів" ще більш провальним. На старті чемпіонату Ліон набрав лише одне очко у 4-х зустрічах, через що у вересні був звільнений чемпіон світу-1998 Лоран Блан.

На його місце прийшов інший експереможець Мундіалю Фабіо Гроссо. Результати трохи покращились, але все одно були незадовільні. Як підсумок, Ліон оголосив про звільнення чемпіона світу-2006.

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Під керівництвом італійця Олімпік провів сім матчів, в яких здобув лише одну перемогу та дві нічиї. Наразі Ліон посідає останнє місце у Лізі 1. Відстань від рятівної зони складає 5 очок.

Головним кандидатом на посаду наставника є Бруно Женезіо, який два тижні тому був звільнений з Ренна. В якості гравця француз віддав Ліону десять сезонів (1985-1995).

Більш того, з 2015 по 2019 року Женезіо вже очолював Ліон. Тренер приводив клуб до віцечемпіонства у 2016-му, а також двічі посідав третє місце та одного разу – четверте.