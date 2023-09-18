Где смотреть Лигу чемпионов в Украине: полный список трансляторов и календарь матчей

Украинские болельщики могут увидеть любой матч ЛЧ в прямом эфире на двух ОТТ-платформах. Рассказываем поподробнее, как не пропустить игры Шахтера и топ-клубов.

Уже во вторник, 19 сентября, начинается групповая стадия Лиги чемпионов сезона 2023-2024. Участие в ней принимают 32 команды со всей Европы, которые разбиты на восемь квартетов, пишет 24 канал.

По теме Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Кто покажет Лигу чемпионов

Среди участников будет и один представитель Украины – чемпион УПЛ «Шахтер». Дончане попали в группу Н, где будут противостоять Барселоне, Порту и Антверпену.

Где смотреть матчи Лиги чемпионов в Украине? Болельщики могут в прямом эфире следить за любой игрой наиболее престижного клубного турнира мира.

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине есть онлайн-сервис Megogo. Этот сезон должен стать последним в соглашении между платформой и УЕФА на показ матчей нашей страны, после чего европейский футбольный орган должен провести новый тендер.

На платформе Megogo матчи будут транслироваться по каналам "Megogo Футбол 1", "Megogo Футбол 2", "Megogo Футбол 3" и так далее. Расписание матчей первого тура с трансляциями следующее:

ДАТА ВРЕМЯ МАТЧ КАНАЛ 19 сентября 19:45 Милан – Ньюкасл Megogo Футбол 2 19 сентября 19:45 Янг Бойз – Лейпциг Megogo Футбол 3 19 сентября 22:00 Шахтер – Порту Megogo Футбол 1 19 сентября 22:00 ПСЖ – Боруссия Д. Megogo Футбол 2 19 сентября 22:00 Барселона – Антверпен Megogo Футбол 4 19 сентября 22:00 Лацио – Атлетико Megogo Футбол 5 19 сентября 22:00 Манчестер Сити – Црвена Звезда Megogo Футбол 6 19 сентября 22:00 Фейеноорд – Селтик Megogo Футбол 7 20 сентября 19:45 Реал – Унион Megogo Футбол 2 20 сентября 19:45 Галатасарай – Копенгаген Megogo Футбол 3 20 сентября 22:00 Бавария – Манчестер Юнайтед Megogo Футбол 1 20 сентября 22:00 Реал Сосьедад – Интер Megogo Футбол 2 20 сентября 22:00 Арсенал – ПСВ Megogo Футбол 4 20 сентября 22:00 Бенфика – Зальцбург Megogo Футбол 5 20 сентября 22:00 Брага – Наполи Megogo Футбол 6 20 сентября 22:00 Севилья – Ланс Megogo Футбол 7

Читайте также Где смотреть ЛЧ, АПЛ и топ-турниры и какая стоимость: подробно о трансляциях футбола в Украине

Где еще смотреть игры ЛЧ

К тому же, во вторник и среду в 22:00 на канале Megogo Футбол 3 В этой программе в прямом эфире будут показываться голы и самые горячие моменты всех игр турнира, которые проходят параллельно в этот слот.

Помимо официального транслятора, украинские болельщики могут смотреть Лигу чемпионов онлайн на Volia TV. Компания имеет соглашение с Megogo и размещает показ каналов у себя на ОТТ-платформе в разделе "Спорт".

Также текстовые онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов будут доступны на сайте 24 канала. На этой неделе вашему вниманию – онлайн трех топ-встреч первого тура:

19 сентября, 19:45 . Милан – Ньюкасл

. Милан – Ньюкасл 19 сентября, 22:00 . Шахтер – Порту

. Шахтер – Порту 20 сентября, 22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед

. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский Манчестер Сити. В сезоне 2022-2023 подопечные Пепа Гвардиолы обыграли в финале Интер (1:0) благодаря голу Родри.