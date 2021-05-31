Потенциальные соперники Динамо

Для того чтобы Динамо повысилось в сетке посева, в квалификационном раунде должны вылететь две команды из трех – Зальцбург, Бенфика или Шахтер. Иначе Динамо останется в 4 корзине.

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Последний раунд квалификации состоится 17/18 и 24/25 августа. Тогда окончательно станет известно, какие команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Сейчас участие в групповом этапе себе гарантировали 26 клубов. Еще 6 путевок разыграют в квалификации.

Динамо точно не попадет в первую или вторую корзину, которые уже сформированы. Таким образом, Динамо уже знает потенциальных соперников.

Корзина 1

Атлетико

Манчестер Сити

Бавария

Лилль

Интер

Спортинг

Челси

Вильярреал

Корзина 2

Реал

Барселона

Ювентус

ПСЖ

Ливерпуль

Севилья

Манчестер Юнайтед

Боруссия Дортмунд

В зависимости от того, в какой корзине будет Динамо, определится третий соперник киевлян.

Потенциальные соперники Динамо из 3 или 4 корзины

Бешикташ

Аякс

Порту

Вольфсбург

Лейпциг

Аталанта

Милан

Брюгге

Зенит

Динамо точно не сыграет против российского Зенита. Украинские и российские клубы разводят в еврокубках.