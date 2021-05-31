Потенциальные соперники Динамо
Для того чтобы Динамо повысилось в сетке посева, в квалификационном раунде должны вылететь две команды из трех – Зальцбург, Бенфика или Шахтер. Иначе Динамо останется в 4 корзине.
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Последний раунд квалификации состоится 17/18 и 24/25 августа. Тогда окончательно станет известно, какие команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.
Сейчас участие в групповом этапе себе гарантировали 26 клубов. Еще 6 путевок разыграют в квалификации.
Динамо точно не попадет в первую или вторую корзину, которые уже сформированы. Таким образом, Динамо уже знает потенциальных соперников.
Корзина 1
- Атлетико
- Манчестер Сити
- Бавария
- Лилль
- Интер
- Спортинг
- Челси
- Вильярреал
Корзина 2
- Реал
- Барселона
- Ювентус
- ПСЖ
- Ливерпуль
- Севилья
- Манчестер Юнайтед
- Боруссия Дортмунд
В зависимости от того, в какой корзине будет Динамо, определится третий соперник киевлян.
Потенциальные соперники Динамо из 3 или 4 корзины
- Бешикташ
- Аякс
- Порту
- Вольфсбург
- Лейпциг
- Аталанта
- Милан
- Брюгге
- Зенит
Динамо точно не сыграет против российского Зенита. Украинские и российские клубы разводят в еврокубках.