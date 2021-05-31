Потенциальные соперники Динамо

Для того чтобы Динамо повысилось в сетке посева, в квалификационном раунде должны вылететь две команды из трех – Зальцбург, Бенфика или Шахтер. Иначе Динамо останется в 4 корзине.

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Последний раунд квалификации состоится 17/18 и 24/25 августа. Тогда окончательно станет известно, какие команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Сейчас участие в групповом этапе себе гарантировали 26 клубов. Еще 6 путевок разыграют в квалификации.

Динамо точно не попадет в первую или вторую корзину, которые уже сформированы. Таким образом, Динамо уже знает потенциальных соперников.

Корзина 1

  • Атлетико
  • Манчестер Сити
  • Бавария
  • Лилль
  • Интер
  • Спортинг
  • Челси
  • Вильярреал

Корзина 2

  • Реал
  • Барселона
  • Ювентус
  • ПСЖ
  • Ливерпуль
  • Севилья
  • Манчестер Юнайтед
  • Боруссия Дортмунд

В зависимости от того, в какой корзине будет Динамо, определится третий соперник киевлян.

Потенциальные соперники Динамо из 3 или 4 корзины

  • Бешикташ
  • Аякс
  • Порту
  • Вольфсбург
  • Лейпциг
  • Аталанта
  • Милан
  • Брюгге
  • Зенит

Динамо точно не сыграет против российского Зенита. Украинские и российские клубы разводят в еврокубках.