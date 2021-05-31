Потенційні суперники Динамо
Для того, щоб Динамо підвищилося у сітці посіву, у кваліфікаційному раунді повинні вилетіти дві команди з трьох – Зальцбург, Бенфіка або Шахтар. Інакше Динамо залишиться у 4 кошику.
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Останній раунд кваліфікації відбудеться 17/18 та 24/25 серпня. Тоді остаточно стане відомо, які команди зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Наразі участь у груповому етапі собі гарантували 26 клубів. Ще 6 путівок розіграють у кваліфікації.
Динамо точно не потрапить до першого або другого кошика, які вже сформовані. Таким чином, Динамо вже знає потенційних суперників.
Кошик 1
- Атлетіко
- Манчестер Сіті
- Баварія
- Лілль
- Інтер
- Спортінг
- Челсі
- Вільярреал
Кошик 2
- Реал
- Барселона
- Ювентус
- ПСЖ
- Ліверпуль
- Севілья
- Манчестер Юнайтед
- Боруссія Дортмунд
У залежності від того, в якому кошику буде Динамо, визначиться третій суперник киян.
Потенційні суперники Динамо з 3 або 4 кошику
- Бешикташ
- Аякс
- Порту
- Вольфсбург
- Лейпциг
- Аталанта
- Мілан
- Брюгге
- Зеніт
Динамо точно не зіграє проти російського Зеніту. Українські та російські клуби розводять у єврокубках.