УЕФА изменил формат Лиги наций: будет больше игр плей-офф и шансов для Украины

Европейский футбольный союз решил добавить больше поединков на вылет в Лиге наций. При новом формате наша команда имела бы дополнительный шанс на повышение в классе.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялось заседание Исполкома УЕФА. Среди принятых решений есть и лишение России права на проведение Суперкубка УЕФА-2023.

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Также изменения касались и Лиги наций. Уже со следующего розыгрыша турнира прибавится больше матчей плей-офф, а также будет расширена финальная стадия.

Что из себя представляет Лига наций

Турнир был основан УЕФА в 2018 году, чтобы уменьшить количество товарищеских поединков. Все команды европейской зоны разбиты на четыре дивизиона. У первых трех – по 16 команд, в последнем – семь.

В середине этих дивизионов формируются по 4 группы по четыре команды (в лиге D – один квартет и трио). По результатам игр в два круга победители групп поднимаются в лигу выше, а последние места получают понижение в классе.

В Лиге А победители квартетов выходят в "финал четырех", где в полуфиналах и в финале определяют победителя. Эти матчи проходят на территории одной из стран-финалисток.

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Новые изменения

Теперь финальный этап будет включать в себя 1/4 финала. Выйдут туда первые две команды из каждой группы. Победители квартетов будут играть с вицечемпионами на дому и на выезде. А уже с полуфинала будет по одному матчу в какой-нибудь стране.

Кроме того, прибавится еще восемь дуэлей плей-офф между дивизионами. Третьи места групп Лиги А будут играть с вицечемпионами квартетов Лиги В за право выступать в элитном дивизионе.

Также третьи команды Лиги В и вторые команды Лиги С будут друг с другом определять судьбу мест во втором дивизионе. При этом победители групп по-прежнему будут выходить вверх напрямую, а последние команды – напрямую будут вылетать.

Напомним, что Украина заняла второе место в последней Лиге наций в дивизионе В, уступив право повышения Шотландии. по новым правилам команда Петракова еще получила шанс вернуться в дивизион А через плей-офф

Следующий сезон Лиги наций будет иметь такой примерный календарь:

СТАДИЯ ДАТЬ Группы, тур 1 5-7 сентября 2024 года Группы, тур 2 8-10 сентября 2024 года Группы, тур 3 10-12 октября 2024 года Группы, тур 4 13-15 октября 2024 года Группы, тур 5 14-16 ноября 2024 года Группы, тур 6 17-19 ноября 2024 года Переходные матчи 20-25 марта 2025 года 1/4 финала 20-25 марта 2025 года Полуфиналы июнь 2025 года Финал июнь 2025 года

Также УЕФА сменил отбор на чемпионаты Европы и мира. Команды будут ждать 12 групп по четыре или пять в каждой. Победители квартета/квинтета будут напрямую выходить на ЧМ/ЧЕ, а вторые места будут ждать раунды плей-офф.