УЕФА изменил формат Лиги наций: будет больше игр плей-офф и шансов для Украины
Источник:сайт УЕФА
Европейский футбольный союз решил добавить больше поединков на вылет в Лиге наций. При новом формате наша команда имела бы дополнительный шанс на повышение в классе.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялось заседание Исполкома УЕФА. Среди принятых решений есть и лишение России права на проведение Суперкубка УЕФА-2023.
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Также изменения касались и Лиги наций. Уже со следующего розыгрыша турнира прибавится больше матчей плей-офф, а также будет расширена финальная стадия.
Что из себя представляет Лига наций
Турнир был основан УЕФА в 2018 году, чтобы уменьшить количество товарищеских поединков. Все команды европейской зоны разбиты на четыре дивизиона. У первых трех – по 16 команд, в последнем – семь.
В середине этих дивизионов формируются по 4 группы по четыре команды (в лиге D – один квартет и трио). По результатам игр в два круга победители групп поднимаются в лигу выше, а последние места получают понижение в классе.
В Лиге А победители квартетов выходят в "финал четырех", где в полуфиналах и в финале определяют победителя. Эти матчи проходят на территории одной из стран-финалисток.
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Новые изменения
Теперь финальный этап будет включать в себя 1/4 финала. Выйдут туда первые две команды из каждой группы. Победители квартетов будут играть с вицечемпионами на дому и на выезде. А уже с полуфинала будет по одному матчу в какой-нибудь стране.
Кроме того, прибавится еще восемь дуэлей плей-офф между дивизионами. Третьи места групп Лиги А будут играть с вицечемпионами квартетов Лиги В за право выступать в элитном дивизионе.
Также третьи команды Лиги В и вторые команды Лиги С будут друг с другом определять судьбу мест во втором дивизионе. При этом победители групп по-прежнему будут выходить вверх напрямую, а последние команды – напрямую будут вылетать.
Напомним, что Украина заняла второе место в последней Лиге наций в дивизионе В, уступив право повышения Шотландии. по новым правилам команда Петракова еще получила шанс вернуться в дивизион А через плей-офф
Следующий сезон Лиги наций будет иметь такой примерный календарь:
|СТАДИЯ
|ДАТЬ
|Группы, тур 1
|5-7 сентября 2024 года
|Группы, тур 2
|8-10 сентября 2024 года
|Группы, тур 3
|10-12 октября 2024 года
|Группы, тур 4
|13-15 октября 2024 года
|Группы, тур 5
|14-16 ноября 2024 года
|Группы, тур 6
|17-19 ноября 2024 года
|Переходные матчи
|20-25 марта 2025 года
|1/4 финала
|20-25 марта 2025 года
|Полуфиналы
|июнь 2025 года
|Финал
|июнь 2025 года
Также УЕФА сменил отбор на чемпионаты Европы и мира. Команды будут ждать 12 групп по четыре или пять в каждой. Победители квартета/квинтета будут напрямую выходить на ЧМ/ЧЕ, а вторые места будут ждать раунды плей-офф.