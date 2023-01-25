У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося засідання Виконкому УЄФА. Серед ухвалених рішень є і позбавлення Росії права на проведення Суперкубка УЄФА-2023.

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Також зміни стосувалися і Ліги націй. Вже з наступного розіграшу турніру додасться більше матчів плей-офф, а також буде розширена фінальна стадія.

Що з себе представляє Ліга націй

Турнір був започаткований УЄФА у 2018 році, щоб зменшити кількість товариських поєдинків. Всі команди європейської зони розбиті на чотири дивізіони. У перших трьох – по 16 команд, у останньому – сім.

В середині цих дивізіонів формуються по 4 групи по чотири команди (в лізі D – один квартет та одне тріо). За результатати ігор у два кола переможці груп підіймаються у лігу вище, а останні місця отримують пониження в класі.

В Лізі А переможці квартетів виходять у "фінал чотирьох", де у півфіналах та фіналі визначають переможця. Ці матчі проходять на території однієї з країн-фіналісток.

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Нові зміни

Тепер фінальний етап буде включати в себе 1/4 фіналу. Вийдуть туди перші дві команди з кожної групи. Переможці квартетів будуть грати з віцечемпіонами вдома та на виїзді. А вже з півфіналу буде по одному матчу в якійсь країні.

Крім того, додасться ще вісім дуелей плей-офф між дивізіонами. Треті місця груп Ліги А будуть грати з віцечемпіонами квартетів Ліги В за право виступати в елітному дивізіоні.

Також треті команди Ліги В та другі команди Ліги С також один з одним будуть визначати долю місць в другому дивізіоні. При цьому переможці груп, як і раніше, будуть виходити нагору напряму, а останні команди – напряму вилітатимуть.

Нагадаємо, що Україна посіла друге місце в останній Лізі націй в дивізіоні В, поступившись правом на підвищення Шотландії. за новими правилами команда Петракова ще б отримала шанс повернутись в дивізіон А через плей-офф

Наступний сезон Ліги націй матиме такий приблизний календар:

СТАДІЯ ДАТИ Групи, тур 1 5-7 вересня 2024 року Групи, тур 2 8-10 вересня 2024 року Групи, тур 3 10-12 жовтня 2024 року Групи, тур 4 13-15 жовтня 2024 року Групи, тур 5 14-16 листопада 2024 року Групи, тур 6 17-19 листопада 2024 року Перехідні матчі 20-25 березня 2025 року 1/4 фіналу 20-25 березня 2025 року Півфінали червень 2025 року Фінал червень 2025 року

Також УЄФА змінив відбір на чемпіонати Європи та світу. На команди чекатиме 12 груп по чотири або п'ять в кожній. Переможці квартету/квінтету напряму виходитимуть на ЧС/ЧЄ, а другі місця чекатимуть раунди плей-офф.