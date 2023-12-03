Исполком УЕФА определился с датой проведения жеребьевки Лиги наций-2024/25. Церемония состоится 8 февраля 2024 в Париже в 19:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт организации.

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Состав дивизионов и календарь Лиги наций

Все сборные континента распределены на четыре дивизиона. В Лигах А, В, С по 16 команд, а в дивизионе D – шесть.

Сборная Украины проведет следующий турнир в дивизионе В. Для процедуры жеребьевки, согласно рейтингу, сформированы корзины. Команда Сергея Реброва попала во вторую корзину Лиги В.

Следует отметить, что сборную России во второй раз не допустили к соревнованиям из-за агрессии против Украины.

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды.

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия.

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция.

Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия.

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Корзина 2: Финляндия, Украина , Исландия, Норвегия.

, Исландия, Норвегия. Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург.

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр.

Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия.

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Литва/Гибралтар, Молдова.

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Сборные в дивизионах А, В и С будут разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D будут две группы по три сборных.

Команды, которые по итогам группового раунда займут 1-2 места, квалифицируются в четвертьфинал Лиги наций. Сборные, которые займут последние места в квартетах, перейдут в дивизион В.

В дивизионах В, С и D ротация будет проходить следующим образом: победители групп повысятся в классе, а неудачники групп перейдут в низший дивизион.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третье - в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно.

Календарь матчей

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.

Путевки на ЧМ-2026 через Лигу наций

Четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых минитурнирах. Они составят компанию 12 командами, которые займут вторые места в отборе ЧМ-2026 и разыграют четыре путевки на Мундиаль.