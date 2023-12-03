Виконком УЄФА визначився з датою проведення жеребкування Ліги націй-2024/25. Церемонія відбудеться 8 лютого 2024 року в Парижі о 19:00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт організації.

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Склад дивізіонів та календар Ліги націй

Всі збірні континенту розподілені на чотири дивізіони. У Лігах А,В,С по 16 команд, а у дивізіоні D – шість.

Збірна України проведе наступний турнір в дивізіоні В. Для процедури жеребкування, відповідно до рейтингу, сформовані кошики. Команда Сергія Реброва потрапила до другого кошика Ліги В.

Варто відзначити, що збірну Росії вдруге не допустили до змагань через агресію проти України.

Посів учасників Ліги А

Кошик 1: Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди.

Кошик 2: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина.

Кошик 3: Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція.

Кошик 4: Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія.

Посів учасників Ліги В

Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс.

Кошик 2: Фінляндія, Україна , Ісландія, Норвегія.

, Ісландія, Норвегія. Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія.

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Посів учасників Ліги С

Кошик 1: Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург.

Кошик 2: Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські о-ви.

Кошик 3: Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр.

Кошик 4: Білорусь, Литва/Гібралтар, Естонія, Латвія.

Посів учасників Ліги D

Кошик 1: Литва/Гібралтар, Молдова.

Кошик 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Збірні у дивізіонах А, В та С будуть розподілені на чотири групи по чотири команди. У дивізіоні D будуть дві групи по три збірні.

Команди, які за підсумком групового раунду займуть 1-2 місця, кваліфікуються до чвертьфіналів Ліги націй. Збірні, що посядуть останні місця у квартетах перейдуть до дивізіону В.

У дивізіонах В, С та D ротація проходитиме наступним чином: переможці груп підвищаться в класі, а невдахи груп перейдуть до нижчого дивізіону.

Команди, які посядуть треті місця у групах Ліги А та треті – у Лізі В, зіграють у плей-оф за підвищення/пониження вдома й на виїзді проти команд, які посядуть другі місця у групах Ліги В та другі – у групах Ліги С відповідно.

Календар матчів

1-й тур: 5—7 вересня 2024 року.

2-й тур: 8—10 вересня 2024 року.

3-й тур: 10—12 жовтня 2024 року.

4-й тур: 13—15 жовтня 2024 року.

5-й тур: 14—16 листопада 2024 року.

6-й тур: 17—19 листопада 2024 року.

Плей-оф: 17—25 березня 2025 року.

Фінал чотирьох: 2—10 червня 2025 року.

Путівки на ЧС-2026 через Лігу націй

Чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах. Вони складуть компанію 12 командами, що посядуть другі місця у відборі ЧС-2026, та розіграють чотири путівки на Мундіаль.