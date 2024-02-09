От Албании до Албании: стал известен календарь матчей Украины в Лиге наций
Источник:сайт УАФ
Команда Сергея Реброва сыграет в дивизионе В Лиги наций против Чехии, Албании и Грузии. Свой путь сборная Украины начнет против балканской сборной и ею же его завершит.
В четверг, 8 февраля, сборная Украины по футболу узнала соперников по Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва будет выступать во втором по силе дивизионе В.
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Календарь матчей Украины
"Сине-желтые" попали в первый квартет, где будут соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией. Между тем, УАФ объявила календарь матчей сборной Украины в Лиге наций. Все встречи пройдут осенью этого года.
Команда Реброва начнет свой путь с номинально домашнего матча против Албании и завершит его против того же соперника уже на выезде. Все встречи, кроме гостевой против Грузии, будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.
- 7 сентября, 21:45. Украина – Албания
- 10 сентября, 21:45. Чехия – Украина
- 11 октября, 21:45. Украина – Грузия
- 14 октября, 21:45. Украина – Чехия
- 16 ноября, 19:00. Грузия – Украина
- 19 ноября, 21:45. Албания – Украина
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Формат Лиги наций
Победитель квартета напрямую выйдет в Лигу А, тогда как вице-чемпион поборется за подъем в классе в стыковых матчах против третьих мест элитного дивизиона.
Если наша команда займет третье место, то сыграет в аналогичном плей-офф, но за сохранение места в дивизионе В. А вот в случае последнего места Украина напрямую вылетит в Лигу С.
Отметим, что в марте команду Сергея Реброва будут ждать важные матчи плей-офф за выход на Евро-2024. 21 числа наша команда будет играть на выезде с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха Украина поспорит за путевку на турнир с Израилем или Исландией.