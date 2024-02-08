Жаркая группа для Италии: результаты жеребьевки Лиги наций сезона 2023/24

В четверг, 8 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки Лиги наций сезона-2023/2024. Европейские сборные узнали своих соперников по турниру.

В четвертом сезоне Лиги наций выступят 54 национальных сборных (кроме дисквалифицированной России), которые разделены на четыре дивизиона – A, B, C, D. Состав дивизионов был сформирован на основе результатов сборных в Лиге наций-2022/2023, сообщает 24 Канал.

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В дивизионах А, В и С будут играть по 16 сборных (4 группы по 4 команды). Самый низкий дивизион D представлен шестью сборными: две группы по три команды. Сборная Украины попала в дивизион В. Сборные Азербайджана и Армении были заранее разведены. А Россия второй раз подряд осталась вне турнира из-за агрессии против нашего государства.

Дивизион A

Группа 1 – Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа 2 – Италия, Бельгия, Франция, Израиль

Группа 3 – Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа 4 – Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Дивизион B

Группа 1 – Чехия, Украина , Албания, Грузия

, Албания, Грузия Группа 2 – Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа 3 – Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан

Группа 4 – Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Дивизион C

Группа 1 – Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа 2 – Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар

Группа 3 – Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь

Группа 4 – Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Дивизион D

Группа 1 – Гибралтар/Литва, Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа 2 – Молдова, Мальта, Андорра

Матчи группового раунда Лиги наций состоятся в 2024 году, а матчи плей-офф в 2025-м.

Календарь матчей Лиги наций-2024/25