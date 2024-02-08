У четвертому сезоні Ліги націй виступлять 54 національних збірних (крім дискваліфікованої Росії), які розділені на чотири дивізіони – A, B, C, D. Склад дивізіонів був сформований на основі результатів збірних у Лізі націй-2022/2023, повідомляє 24 Канал.

До теми З ким гратиме команда Реброва: збірна України дізналася суперників у Лізі націй

У дивізіонах А, В та С гратимуть по 16 збірних (4 групи по 4 команди). Найнижчий дивізіон D представлений шістьма збірними: дві групи по три команди. Збірна України потрапила до дивізіону В. Збірні Азербайджану та Вірменії були заздалегідь розведені. А Росія вдруге поспіль залишилася поза турніром через агресію проти нашої держави.

Дивізіон A

  • Група 1 – Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія
  • Група 2 – Італія, Бельгія, Франція, Ізраель
  • Група 3 – Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина
  • Група 4 – Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія

Дивізіон B

  • Група 1 – Чехія, Україна, Албанія, Грузія
  • Група 2 – Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція
  • Група 3 – Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан
  • Група 4 – Вельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина

Дивізіон C

  • Група 1 – Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія
  • Група 2 – Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар
  • Група 3 – Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь
  • Група 4 – Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія

Дивізіон D

  • Група 1 – Гібралтар/Литва, Сан-Марино, Ліхтенштейн
  • Група 2 – Молдова, Мальта, Андорра

Матчі групового раунду Ліги націй відбудуться у 2024 році, а матчі плей-оф у 2025-му.

Календар матчів Ліги націй-2024/25

  • 1-й тур: 5—7 вересня 2024 року.
  • 2-й тур: 8—10 вересня 2024 року.
  • 3-й тур: 10—12 жовтня 2024 року.
  • 4-й тур: 13—15 жовтня 2024 року.
  • 5-й тур: 14—16 листопада 2024 року.
  • 6-й тур: 17—19 листопада 2024 року.
  • Плей-оф: 17—25 березня 2025 року.
  • Фінал чотирьох: 2—10 червня 2025 року.