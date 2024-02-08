У четвертому сезоні Ліги націй виступлять 54 національних збірних (крім дискваліфікованої Росії), які розділені на чотири дивізіони – A, B, C, D. Склад дивізіонів був сформований на основі результатів збірних у Лізі націй-2022/2023, повідомляє 24 Канал.

До теми З ким гратиме команда Реброва: збірна України дізналася суперників у Лізі націй

У дивізіонах А, В та С гратимуть по 16 збірних (4 групи по 4 команди). Найнижчий дивізіон D представлений шістьма збірними: дві групи по три команди. Збірна України потрапила до дивізіону В. Збірні Азербайджану та Вірменії були заздалегідь розведені. А Росія вдруге поспіль залишилася поза турніром через агресію проти нашої держави.

Дивізіон A

Група 1 – Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія

Група 2 – Італія, Бельгія, Франція, Ізраель

Група 3 – Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина

Група 4 – Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія

Дивізіон B

Група 1 – Чехія, Україна , Албанія, Грузія

, Албанія, Грузія Група 2 – Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція

Група 3 – Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан

Група 4 – Вельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина

Дивізіон C

Група 1 – Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія

Група 2 – Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар

Група 3 – Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь

Група 4 – Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія

Дивізіон D

Група 1 – Гібралтар/Литва, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Група 2 – Молдова, Мальта, Андорра

Матчі групового раунду Ліги націй відбудуться у 2024 році, а матчі плей-оф у 2025-му.

Календар матчів Ліги націй-2024/25