В четвертом сезоне Лиги наций выступят 54 национальных сборных (кроме дисквалифицированной России), которые разделены на четыре дивизиона – A, B, C, D. Состав дивизионов был сформирован на основе результатов сборных в Лиге наций-2022/2023, сообщает 24 Канал.
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В дивизионах А, В и С будут играть по 16 сборных (4 группы по 4 команды). Самый низкий дивизион D представлен шестью сборными: две группы по три команды. Сборная Украины попала в дивизион В. Сборные Азербайджана и Армении были заранее разведены. А Россия второй раз подряд осталась вне турнира из-за агрессии против нашего государства.
Дивизион A
- Группа 1 – Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
- Группа 2 – Италия, Бельгия, Франция, Израиль
- Группа 3 – Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
- Группа 4 – Испания, Дания, Швейцария, Сербия
Дивизион B
- Группа 1 – Чехия, Украина, Албания, Грузия
- Группа 2 – Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
- Группа 3 – Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
- Группа 4 – Уэльс, Исландия, Черногория, Турция
Дивизион C
- Группа 1 – Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
- Группа 2 – Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар
- Группа 3 – Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
- Группа 4 – Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия
Дивизион D
- Группа 1 – Гибралтар/Литва, Сан-Марино, Лихтенштейн
- Группа 2 – Молдова, Мальта, Андорра
Матчи группового раунда Лиги наций состоятся в 2024 году, а матчи плей-офф в 2025-м.
Календарь матчей Лиги наций-2024/25
- 1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.
- 2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.
- 3-й тур: 10-12 октября 2024 года.
- 4-й тур: 13-15 октября 2024 года.
- 5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.
- 6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.
- Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.
- Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.