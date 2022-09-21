Без Забарного: Петраков объявил заявку Украины на матч против Шотландии в Лиге наций
Источник:УАФ
В среду, 21 сентября, сборная Украины проведет свой первый из трех сентябрьских матчей Лиги наций. Александр Петраков определился с заявкой на игру против Шотландии.
С Миколенко и Коваленко
В заявку на матч попали 23 футболиста. Интересно, что среди них Виталий Миколенко и Виктор Коваленко, которые накануне пропустили тренировку национальной команды из-за повреждений.
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Следует отметить, что в первом матче сборной не поможет защитник Динамо Илья Забарный, пропускающий игру против Шотландии из-за дисквалификации. Также вне заявки оказался дебютант-голкипер Евгений Волынец. Вратарь Колосса не смог прилететь в Глазго из-за отсутствия британской визы.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Дмитрий Ризник, Андрей Лунин, Анатолий Трубин
- Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Тарас Качараба
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Даниил Игнатенко
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик
Это будет первая встреча Украины и Шотландии в Лиге наций. Второй матч состоится 27 сентября. Перед игрой Петракова лидирует в группе, опережая шотландцев на один балл.