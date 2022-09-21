Сидорчук: Всегда с гордостью надевал цвета сборной

Сергей Сидорчук оказался в числе тех, кто сможет помочь сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций. Капитан киевского Динамо совершил крутой пост в своем инстаграмме накануне первой игры против Шотландии.

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Полузащитник заявил, что горд носить футболку национальной команды. Футболист отметил, что синий и желтый цвета являются цветами смелости.

Всегда с гордостью надевал цвета сборной. Смелость имеет цвет. Целых два,

– подписал фото с пресс-конференции Сидорчук.

Отметим, что один из фанатов киевского Динамо рассказывал о помощи армии от Сидорчука.

Украина подходит к матчу у Глазго с потерями. Участие в поединке точно не приму целый ряд лидеров: Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Александр Зинченко и Эдуард Соболь. В последний момент к этому списку добавились Виталий Миколенко и Виктор Коваленко.

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