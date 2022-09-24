Англия позорно вылетает, Венгрия сенсационно бьет Германию: видеообзор матчей Лиги наций

Команда Марко Росси уверенно чувствует себя в группе смерти и уже одержала третью победу над топ-сборниками. А вот у англичан этот турнир получился очень провальным.

Италия – Англия 1:0

Гол: Распадори, 68.

В Лиге наций продолжаются матчи 5 тура. В пятницу прошли две игры в дивизионе А с участием топ-сборных, пишет 24 канал.

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Италия принимала Англию и эта игра была неким римейком финала последнего Евро. Тогда "Скуадра Адзура" стала чемпионом благодаря серии пенальти, теперь же подопечные Манчини оказались сильнее в основное время.

Все решил гол Распадори в середине второго тайма. Джакомо мастерски принял мяч в штрафной англичан после долгого заброса от Бонуччи, качнул оппонента и мастерски пробил в дальний угол ворот Поупа.

Видеообзор матча Италия – Англия:

Этот гол стал роковым для команды Гарета Саутгейта. "Три льва" не только проиграли, но еще и обеспечили себе последнее место в группе. Это означает, что следующий розыгрыш Лиги наций Англия проведет в Лиге В.

Германия – Венгрия 0:1

Гол: Салаи, 17.

А вот кто приводит шорох в этой группе, так это сборная Венгрии. Команду Марко Росси заранее считали явным аутсайдером квартета с Италией, Англией и Германией.

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Впрочем, мадьяры за 5 матчей одержали три победы. Первые две – над англичанами, а в пятницу Венгрия сенсационно одолела в гостях Германию. Единственный гол после углового забил Адам Салай.

Видеообзор матча Германия – Венгрия:

Эта победа позволяет нашим соседям удерживаться на первом месте в квартете. Венгрия опережает Италию на два балла, а Германия уже упустила шансы на победу в группе.

Именно в очной дуэли фаворитов 26 сентября и определится обладатель путевки в "финал четырех". Италию устроит только победа в Будапеште, венграм достаточно не проиграть.

Турнирное положение: