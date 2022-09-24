Англия позорно вылетает, Венгрия сенсационно бьет Германию: видеообзор матчей Лиги наций
Команда Марко Росси уверенно чувствует себя в группе смерти и уже одержала третью победу над топ-сборниками. А вот у англичан этот турнир получился очень провальным.
Италия – Англия 1:0
Гол: Распадори, 68.
В Лиге наций продолжаются матчи 5 тура. В пятницу прошли две игры в дивизионе А с участием топ-сборных, пишет 24 канал.
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Италия принимала Англию и эта игра была неким римейком финала последнего Евро. Тогда "Скуадра Адзура" стала чемпионом благодаря серии пенальти, теперь же подопечные Манчини оказались сильнее в основное время.
Все решил гол Распадори в середине второго тайма. Джакомо мастерски принял мяч в штрафной англичан после долгого заброса от Бонуччи, качнул оппонента и мастерски пробил в дальний угол ворот Поупа.
Видеообзор матча Италия – Англия:
Этот гол стал роковым для команды Гарета Саутгейта. "Три льва" не только проиграли, но еще и обеспечили себе последнее место в группе. Это означает, что следующий розыгрыш Лиги наций Англия проведет в Лиге В.
Германия – Венгрия 0:1
Гол: Салаи, 17.
А вот кто приводит шорох в этой группе, так это сборная Венгрии. Команду Марко Росси заранее считали явным аутсайдером квартета с Италией, Англией и Германией.
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Впрочем, мадьяры за 5 матчей одержали три победы. Первые две – над англичанами, а в пятницу Венгрия сенсационно одолела в гостях Германию. Единственный гол после углового забил Адам Салай.
Видеообзор матча Германия – Венгрия:
Эта победа позволяет нашим соседям удерживаться на первом месте в квартете. Венгрия опережает Италию на два балла, а Германия уже упустила шансы на победу в группе.
Именно в очной дуэли фаворитов 26 сентября и определится обладатель путевки в "финал четырех". Италию устроит только победа в Будапеште, венграм достаточно не проиграть.
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Венгрия
|3
|1
|1
|8-3
|10
|2
|Италия
|2
|2
|1
|6:7
|8
|3
|Германия
|1
|3
|1
|8:6
|7
|4
|Англия
|0
|2
|3
|1:6
|2