Результаты матчей Лиги наций и видео голов 6 сентября
В воскресенье, 6-го сентября, стартовал второй тур Лиги наций сезона-2020. В первых матчах победы одержали сборные Уэльса и Фарерских островов.
Уэльс – Болгария 1:0
Гол: Уильямс, 90+4
Уэльс одержал вторую подряд победу в дивизионе B, минимально одолев Болгарию. Единственный гол в компенсированное время забил Уильямс, сообщает 24 канал.
Уэльс – Болгария видеообзор матча
Смотрите также: Лига наций: результаты матчей 5 сентября
Андорра – Фарерские острова
Гол: Ольсен, 31
В дивизионе D вторую подряд победу одержали Фарерские острова. Они на выезде минимально обыграли Андорру.
Андорра – Фарерские острова
Выбор редакции