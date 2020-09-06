В воскресенье, 6-го сентября, стартовал второй тур Лиги наций сезона-2020. В первых матчах победы одержали сборные Уэльса и Фарерских островов.

Уэльс – Болгария 1:0 Гол: Уильямс, 90+4 Уэльс одержал вторую подряд победу в дивизионе B, минимально одолев Болгарию. Единственный гол в компенсированное время забил Уильямс, сообщает 24 канал. Уэльс – Болгария видеообзор матча Смотрите также: Лига наций: результаты матчей 5 сентября Андорра – Фарерские острова Гол: Ольсен, 31 В дивизионе D вторую подряд победу одержали Фарерские острова. Они на выезде минимально обыграли Андорру. Андорра – Фарерские острова