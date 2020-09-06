Ліга націй: результати матчів та відео голів 6 вересня
У неділю, 6-го вересня, стартував другий тур Ліги націй сезону-2020. У перших матчах перемоги здобули збірні Уельсу та Фарерських островів.
Уельс – Болгарія 1:0
Гол: Вільямс, 90+4
Уельс здобув другу поспіль перемогу в дивізіоні B, мінімально здолавши Болгарію. Єдиний гол у компенсований час забив Вільямс, повідомляє 24 канал.
Уельс – Болгарія відеоогляд матчу
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Андорра – Фарерські острови
Гол: Ольсен, 31
У дивізіоні D другу поспіль перемогу здобули Фарерські острови. Вони на виїзді мінімально обіграли Андорру.
Андорра – Фарерські острови