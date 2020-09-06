У неділю, 6-го вересня, стартував другий тур Ліги націй сезону-2020. У перших матчах перемоги здобули збірні Уельсу та Фарерських островів.

Уельс – Болгарія 1:0 Гол: Вільямс, 90+4 Уельс здобув другу поспіль перемогу в дивізіоні B, мінімально здолавши Болгарію. Єдиний гол у компенсований час забив Вільямс, повідомляє 24 канал. Уельс – Болгарія відеоогляд матчу Дивіться також: Ліга націй: результати матчів 5 вересня Андорра – Фарерські острови Гол: Ольсен, 31 У дивізіоні D другу поспіль перемогу здобули Фарерські острови. Вони на виїзді мінімально обіграли Андорру. Андорра – Фарерські острови