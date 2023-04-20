Фиорентина – Лех (Познань)

Голы: Соттиль, 78, Кастровилли, 90+2 – Соуза, 9, Вельде, 64 (пен), Собех, 69

Фиорентина в первом матче выиграла на выезде 1:4. Но Лех во втором матче был близок к тому, чтобы спастись – на 69-й минуте игрокам польского клуба удалось забить третий гол, который переводил игру в овертайм.

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Но удержать преимущество не удалось. На 78-й минуте хозяева поля сократили отставание, а уже на второй компенсированной к основному времени минуту отличились еще один раз. Следовательно, Фиорентина, несмотря на домашнее поражение, проходит в полуфинал Лиги конференций

АЗ Алкмар – Андерлехт (идет дополнительное время)

Голы: Павлидис, 5 (пен.), 14

Вест Хэм – Гент

Ницца – Базель