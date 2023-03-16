Еврокубковые турниры сезона 2022/23 вышли на финишную прямую. Стали известны восемь участников четвертьфинальных поединков Лиги Европы.

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К сожалению, единственный представитель Украины выбыл из турнира на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер позорно проиграл нидерландскому Фейенорду со счетом 1:7 и по сумме двух матчей уступил дорогу команде Арне Слота. Далее турнир продолжится без участника от Украины.

Все результаты 1/8 финала:

  • Фенербахче (Турция) – Севилья (Испания) 0:2 / 1:0
  • Фрайбург (Германия) – Ювентус (Италия) 0:1 / 0:2
  • Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) 1:4 / 0:1
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Шахтер (Украина) 1:1 / 7:1
  • Сен-Жилуаз (Бельгия) – Унион (Германия) 3:3
  • Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) 0:2
  • Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) 2:2
  • Реал Сосьедад (Испания) – Рома (Италия) 0:2

Кто вышел в 1/4 финала:

  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Ювентус (Италия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Севилья (Испания)