Результаты матчей четвертьфинала Лиги конференций

В Лиге конференций в четверг, 20 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. Следовательно, определились команды, которые продолжат борьбу за трофей.

Фиорентина – Лех (Познань)

Голы: Соттиль, 78, Кастровилли, 90+2 – Соуза, 9, Вельде, 64 (пен), Собех, 69

Фиорентина в первом матче выиграла на выезде 1:4. Но Лех во втором матче был близок к тому, чтобы спастись – на 69-й минуте игрокам польского клуба удалось забить третий гол, который переводил игру в овертайм.

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Но удержать преимущество не удалось. На 78-й минуте хозяева поля сократили отставание, а уже на второй компенсированной к основному времени минуту отличились еще один раз. Следовательно, Фиорентина, несмотря на домашнее поражение, проходит в полуфинал Лиги конференций.

Фиорентина – Лех видеообзор

АЗ Алкмар – Андерлехт 2:0

Голы: Павлидис, 5 (пен.), 14

Бельгийский клуб выиграл дома со счётом 2:0. Но футболисты АЗ уже на 14-й минуте домашнего матча забили дважды в ворота соперника, выполнив задание-минимум. Правда, больше ни им, ни их соперникам забить не удалось. Так что игра перешла в овертайм. Но и там было без забитых голов.

Следовательно, победителя пары пришлось определять в серии пенальти. И там успех был на стороне хозяев поля. Они реализовали все свои попытки. Вместо этого Вертонген и Сарделла не сумели переиграть с отметки Райяна – голкипер дважды отразил удары соперника и вывел свою команду в полуфинал Лиги конференций.

АЗ – Андерлехт видеообзор

Вест Хэм – Гент 4:1

Голы: Антонио, 37, 63, Лукас, 55, Райс, 58 – Куйперс, 26

У Веста Хэма не было особых проблем в матче с Гентом, забив сопернику сразу четыре гола. Ключевыми в матче стали восемь минут во втором тайме, когда "молотобойцам" и удалось отличиться трижды, окончательно сняв вопрос о победителе матча и команде, которая выйдет в полуфинал.

Вест Хэм – Гент видеообзор

Ницца – Базель 1:2 (после дополнительного времени)

Голы: Лаборд, 9 – Огюстен, 86, Касим, 98

Первый матч между командами закончился вничью 2:2. 90 минут и второго матча обеим командам оказалось недостаточно, чтобы обнаружить победителя – 1:1. Так что Ницца и Базель были вынуждены сыграть овертайм. Но до серии пенальти уже не дотянули – гол Касима принес победу швейцарскому клубу, а с ним и путевку в полуфинал турнира.