Аякс и Динамо Загреб идут дальше: результаты матчей 1/16 финала Лиги конференций

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций. Вашему вниманию результаты и видообзоры всех поединков.

В стыковых матчах 1//16 финала Лиги конференций встречались команды, которые финишировали вторыми в группах Лиги конференций, а также третьи команды группового турнира Лиги Европы. Победители противостояний получили путевку в 1/8 финала, пишет 24 Канал.

Читайте также Все решится на Камп Ноу: Наполи дома вырвал ничью с Барселоной – видео

Разгром Легии и вылет Бетиса

Семь поединков 1/16 финала Лиги конференций состоялись в четверг, 22 февраля, а встреча Гента и Маккаби Хайфа на день раньше.

Непростым выдался матч в Норвегии, где местный Буде-Глимт принимал Аякс. Только в дополнительное время нидерландская команда вырвала победу и по итогам двух матчей пробилась в следующий раунд.

Динамо Загреб довольно неожиданно лишил еврокубков представителя Ла Лиги. Бетис не смог ребилитироваться за домашнее поражение (0:1), сыграв на выезде вничью 1:1.

Гент – Маккаби Хайфа 1:1 (первый матч 0:1)

Голы: Туссудали, 69 – Пьерро, 4

Динамо Загреб – Бетис 1:1 (первый матч 1:0)

Голы: Канеко, 59 – Бакамбу, 38

Лудогорец – Серветт 0:1 (первый матч 0:0)

Гол: Конья, 6

Буде-Глимт – Аякс 1:2 (первый матч 2:2)

Голы: Берг, 83 – Бергейтс, 34, Тейлор, 114

Айнтрахт Франкфурт – Юнион Сен-Желуаз 1:2 (первый матч 2:2)

Гол: Дина, 88 – Пуэртас, 47, Экерт, 80

Легия – Молде 0:3 (первый матч 2:3)

Голы: Гульбрандсен, 2, 67, Гестад, 20

Слован Братислава – Штурм 0:1 (первый матч 1:4)

Гол: Бирет, 52

Ференцварош – Олимпиакос 0:1 (первый матч 0:1)

Гол: Эль-Кааби, 45

Кто вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Маккаби Хайфа (Израиль)

Динамо Загреб (Хорватия)

Сервет (Швейцария)

Аякс (Нидерланды)

Олимпиакос (Греция)

Штурм (Австрия)

Юнион Сен-Желуаз (Бельгия)

Молде (Норвегия)

Напомним, что победители групп Лиги конференций автоматически гарантировали себе участие в 1/8 финала: Лилль, Маккаби Тель-Авив, Виктория Плзень, Брюгге, Астон Вилла, Фиорентина, ПАОК, Фенербахче.

23 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Первые матчи состоятся 7 марта 2024 года, ответные матчи – 16 марта.