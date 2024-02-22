У стикових матчах 1//16 фіналу Ліги конференцій зустрічалися команди, які фінішували другими у групах Ліги конференцій, а також треті команди групового турніру Ліги Європи. Переможці протистоянь здобули путівку до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.
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Розгром Легії та виліт Бетіса
Сім поєдинків 1/16 фіналу Ліги конференцій відбулися у четвер, 22 лютого, а зустріч Гента та Маккабі Хайфа на день раніше.
Непростим видався матч у Норвегії, де місцевий Буде-Глімт приймав Аякс. Лише у додатковий час нідерландська команда вирвала перемогу та за підсумком двох матчів пробилася у наступний раунд.
Динамо Загреб досить несподівано позбавив єврокубків представника Ла Ліги. Бетіс не зміг ребілітуватися за домашню поразку (0:1), зігравши на виїзді внічию 1:1.
Гент – Маккабі Хайфа 1:1 (перший матч 0:1)
Голи: Туссудалі, 69 – П'єрро, 4
Динамо Загреб – Бетіс 1:1 (перший матч 1:0)
Голи: Канеко, 59 – Бакамбу, 38
Лудогорець – Серветт 0:1 (перший матч 0:0)
Гол: Конья, 6
Буде-Глімт – Аякс 1:2 (перший матч 2:2)
Голи: Берг, 83 – Бергейтс, 34, Тейлор, 114
Айнтрахт Франкфурт – Юніон Сен-Желуаз 1:2 (перший матч 2:2)
Гол: Діна, 88 – Пуертас, 47, Екерт, 80
Легія – Молде 0:3 (перший матч 2:3)
Голи: Гульбрандсен, 2, 67, Гестад, 20
Слован Братислава – Штурм 0:1 (перший матч 1:4)
Гол: Бірет, 52
Ференцварош – Олімпіакос 0:1 (перший матч 0:1)
Гол: Ель-Каабі, 45
Хто вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій
- Маккабі Хайфа (Ізраїль)
- Динамо Загреб (Хорватія)
- Сервет (Швейцарія)
- Аякс (Нідерланди)
- Олімпіакос (Греція)
- Штурм (Австрія)
- Юніон Сен-Желуаз (Бельгія)
- Молде (Норвегія)
Нагадаємо, що переможці груп Ліги конференцій автоматично гарантували собі участь у 1/8 фіналу: Лілль, Маккабі Тель-Авів, Вікторія Плзень, Брюгге, Астон Вілла, Фіорентина, ПАОК, Фенербахче.