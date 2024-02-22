У стикових матчах 1//16 фіналу Ліги конференцій зустрічалися команди, які фінішували другими у групах Ліги конференцій, а також треті команди групового турніру Ліги Європи. Переможці протистоянь здобули путівку до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Розгром Легії та виліт Бетіса

Сім поєдинків 1/16 фіналу Ліги конференцій відбулися у четвер, 22 лютого, а зустріч Гента та Маккабі Хайфа на день раніше.

Непростим видався матч у Норвегії, де місцевий Буде-Глімт приймав Аякс. Лише у додатковий час нідерландська команда вирвала перемогу та за підсумком двох матчів пробилася у наступний раунд.

Динамо Загреб досить несподівано позбавив єврокубків представника Ла Ліги. Бетіс не зміг ребілітуватися за домашню поразку (0:1), зігравши на виїзді внічию 1:1.

Гент – Маккабі Хайфа 1:1 (перший матч 0:1)

Голи: Туссудалі, 69 – П'єрро, 4

Динамо Загреб – Бетіс 1:1 (перший матч 1:0)

Голи: Канеко, 59 – Бакамбу, 38

Лудогорець – Серветт 0:1 (перший матч 0:0)

Гол: Конья, 6

Буде-Глімт – Аякс 1:2 (перший матч 2:2)

Голи: Берг, 83 – Бергейтс, 34, Тейлор, 114

Айнтрахт Франкфурт – Юніон Сен-Желуаз 1:2 (перший матч 2:2)

Гол: Діна, 88 – Пуертас, 47, Екерт, 80

Легія – Молде 0:3 (перший матч 2:3)

Голи: Гульбрандсен, 2, 67, Гестад, 20

Слован Братислава – Штурм 0:1 (перший матч 1:4)

Гол: Бірет, 52

Ференцварош – Олімпіакос 0:1 (перший матч 0:1)

Гол: Ель-Каабі, 45

Хто вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій

Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Динамо Загреб (Хорватія)

Сервет (Швейцарія)

Аякс (Нідерланди)

Олімпіакос (Греція)

Штурм (Австрія)

Юніон Сен-Желуаз (Бельгія)

Молде (Норвегія)

Нагадаємо, що переможці груп Ліги конференцій автоматично гарантували собі участь у 1/8 фіналу: Лілль, Маккабі Тель-Авів, Вікторія Плзень, Брюгге, Астон Вілла, Фіорентина, ПАОК, Фенербахче.

Важливо! 23 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перші матчі відбудуться 7 березня 2024 року, матчі-відповіді – 16 березня.