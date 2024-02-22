В стыковых матчах 1//16 финала Лиги конференций встречались команды, которые финишировали вторыми в группах Лиги конференций, а также третьи команды группового турнира Лиги Европы. Победители противостояний получили путевку в 1/8 финала, пишет 24 Канал.
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Разгром Легии и вылет Бетиса
Семь поединков 1/16 финала Лиги конференций состоялись в четверг, 22 февраля, а встреча Гента и Маккаби Хайфа на день раньше.
Непростым выдался матч в Норвегии, где местный Буде-Глимт принимал Аякс. Только в дополнительное время нидерландская команда вырвала победу и по итогам двух матчей пробилась в следующий раунд.
Динамо Загреб довольно неожиданно лишил еврокубков представителя Ла Лиги. Бетис не смог ребилитироваться за домашнее поражение (0:1), сыграв на выезде вничью 1:1.
Гент – Маккаби Хайфа 1:1 (первый матч 0:1)
Голы: Туссудали, 69 – Пьерро, 4
Динамо Загреб – Бетис 1:1 (первый матч 1:0)
Голы: Канеко, 59 – Бакамбу, 38
Лудогорец – Серветт 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Конья, 6
Буде-Глимт – Аякс 1:2 (первый матч 2:2)
Голы: Берг, 83 – Бергейтс, 34, Тейлор, 114
Айнтрахт Франкфурт – Юнион Сен-Желуаз 1:2 (первый матч 2:2)
Гол: Дина, 88 – Пуэртас, 47, Экерт, 80
Легия – Молде 0:3 (первый матч 2:3)
Голы: Гульбрандсен, 2, 67, Гестад, 20
Слован Братислава – Штурм 0:1 (первый матч 1:4)
Гол: Бирет, 52
Ференцварош – Олимпиакос 0:1 (первый матч 0:1)
Гол: Эль-Кааби, 45
Кто вышел в 1/8 финала Лиги конференций
- Маккаби Хайфа (Израиль)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Сервет (Швейцария)
- Аякс (Нидерланды)
- Олимпиакос (Греция)
- Штурм (Австрия)
- Юнион Сен-Желуаз (Бельгия)
- Молде (Норвегия)
Напомним, что победители групп Лиги конференций автоматически гарантировали себе участие в 1/8 финала: Лилль, Маккаби Тель-Авив, Виктория Плзень, Брюгге, Астон Вилла, Фиорентина, ПАОК, Фенербахче.