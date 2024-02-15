Штурм поиздевался над любителями россиян: результаты первых матчей 1/16 финала Лиги конференций

В четверг, 15 февраля, состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций. Вашему вниманию результаты и видеообзоры всех поединков.

На стадии плей-офф Лиги конференций Украина осталась без своего представителя. Луганская Заря не сумела пробиться в весеннюю часть турнира, прекратив борьбу на групповом этапе, сообщает 24 Канал.

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Гол Родригеша не помог любителям "хароших русских"

Среди восьми поединков 1/16 финала Лиги конференций привлекал внимание матч в австрийском Граце, где местный Штурм принимал любителей поиграть спарринги с россиянами команду Слован. Игра прошла при полном преимуществе хозяев поля, которые забили четыре гола чемпиону Словакии. Соперники сумели ответить лишь одним – его забил скандальный динамовец Родригеш. За 12 минут до завершения основного времени Слован остался в меньшинстве. Лишь чудо может помешать Штурму не попасть в 1/8 финала Лиги конференций.

Боевым выдался поединок между норвежским Мольде и польской Легией. Еще в первом тайме хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. Однако во второй половине встречи "легионеры" сумели отыграться, забив два гола. Поэтому судьба путевки в этом противостоянии решится в ответном матче.

Фантастический камбек совершили футболисты Аяксу, спасшиеся от поражения в поединке с Буде-Глимтом (2:2). До 90-й минуты поединка норвежцы благодаря дублю Гренбека сохраняли преимущество в два мяча. Однако в компенсированное время Аякс смог вырвать ничью. Решающий гол на 90+7 минуте забил Бергейс.

Мольде – Легия 3:2

Голы: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуэ, 63, Аугустиняк, 71

Олимпиакос – Ференцварош 1:0

Гол: Эль-Кааби, 83

Юнион Сен-Жилуаз – Айнтрахт Франкфурт 2:2

Голы: Расмуссен, 31, Нильссон, 68 – Шаиби, 3, Калайджич, 10

Штурм – Слован Братислава 4:1

Голы: Бирет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64 (с пен.), Камара, 90+1 – Родригеш, 8

Аякс – Буде-Глимт 2:2

Голы: ван ден Боомен, 90+2 (с пен.), Бергейс, 90+7 – Гренбек, 16, 64

Бетис – Динамо Загреб 0:1

Гол: Петкович, 76

Маккаби Хайфа – Гент 1:0

Гол: Пьерро, 67

Серветт – Лудогорец 0:0

Ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций состоятся 22 февраля. Победители противостояний получат путевки в 1/8 финала, где их уже ждут обладатели первых мест группового раунда.