Соперники украинских команд

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференции прошла за три дня перед стартом второго раунда отбора. На этой стадии приступит к выступлениям Ворскла, а ее соперником стал шведский АИК, пишет 24 канал.

К стати Динамо узнало возможного соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Если Ворскла победит АИК, выйдет в третий раунд квалификации Лиги Конференций. На этой же стадии выступления на турнире начнет другой представитель Украины – Заря, игравший в предыдущем сезоне в Лиге конференций по групповому раунду.

Перед жеребьевкой Ворскла и Заря попали в список несеянных и сеяных соответственно. Полтавчане – среди представителей группы 1, тогда как луганчане – в шестую группу.

Ворскла при выходе в третий раунд сыграет против победителя пары Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония). А вот Заря встретится с лучшим в противостоянии Албанской Влазнии и румынской Университете Крайова.

Базовые дни проведения матчей – 4 и 11 августа. Победители пар сыграют в раунде плей-офф Лиги конференций, жеребьевка которого состоится 2 августа.

Любопытно. Своих соперников по итогам жеребьевки узнало Динамо. В случае выхода в третий раунд Лиги чемпионов, киевляне сыграют против австрийского Штурма, в случае поражения против чешского Словацко в третьем раунде квалификации Лиги Европы.