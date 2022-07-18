Суперники українських команд

Жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференції відбулося за три дні перед стартом другого раунду відбору. На цій стадії розпочне виступи Ворскла, а її суперником став шведський АІК, пише 24 канал.

До речі Динамо дізналося можливого суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Якщо Ворскла переможе АІК, то вийде у третій раунд кваліфікації Ліги Конференцій. На цій же стадії виступи на турнірі розпочне інший представник України – Зоря, який у попередньому сезоні грав у Лізі конференцій з групового раунду.

Перед жеребкуванням Ворскла та Зоря потрапили у список несіяних та сіяних відповідно. Полтавці – серед представників групи 1, тоді як луганці – до шостої групи.

Ворскла за умов виходу у третій раунд зіграє проти переможця пари Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія). А ось Зоря зустрінеться з найкращим у протистоянні албанської Влазнії та румунської Університаті Крайова.

Базові дні проведення матчів – 4 та 11 серпня. Переможці пар зіграють в раунді плей-офф Ліги конференцій, жеребкування якого відбудеться 2-го серпня.

Цікаво. Своїх суперників за підсумками жеребкування дізналося Динамо. У разі виходу у третій раунд Ліги чемпіонів, кияни зіграють проти австрійського Штурму, у разі поразки – проти чеського Словацко у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.