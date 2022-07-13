Заря определилась на каком стадионе будет играть в Лиге конференций
13 июля 2022 , 14:32Читати новину українською
Источник:ФК Зоря
Вскоре луганская Заря узнает своего первого соперника в Лиге Конференций. Жеребьевка третьей стадии состоится 18 июля.
Заря выбрала Польшу
Луганская команда на своем официальном сайте сообщила, где сыграет в домашних поединках в еврокубках.
Кстати, Заря презентовала новый тренерский штаб.
К сати Заря представила новый тренерский штаб
Речь идет о стадионе в польском городе Люблин под названием "Арена-Люблин". Это новое сооружение, открытое осенью 2014 года, вмещающее 15 247 болельщиков.
Он является домашней ареной для клуба Мотор, играющего во Втором дивизионе Польши.
Напомним, что команда Патрика Ван Леувена новый сезон начнет 4 августа, когда сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Своего соперника "черно-белые" узнают 18 июля.
Новый тренер Зари
- В конце июня Заря объявила о назначении нового тренера.
- Главным тренером луганской Зари стал нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Он работал в структуре Шахтера с 2006 по 2013 годы. Патрик ван Леувен являлся руководителем академии "горняков".
- Контракт Патрика ван Леувена с луганской командой рассчитан на 3 года.