Состоялась жеребьевка Лиги конференций: кто будет соперниками Мудрика и Таловерова
В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций. Команды украинцев Михаила Мудрика и Максима Таловерова узнали своих соперников.
Розыгрыш Лиги конференций, как и Лиги чемпионов и Лиги Европы приобрел новый формат. Участие в основном раунде примет 36 клубов, пишет 24 Канал.
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Результаты жеребьевки ЛК
Жеребьевка Лиги конференций сформирует единую таблицу. Привычной групповой стадии уже не будет. Первые 8 клубов напрямую выйдут 1/8 финала еврокубкового турнира, а команды, которые займут с 9 до 24 места, сыграют еще в 1/16 финала.
Перед процедурой жребия все команды были поделены на 6 корзин по 6 клубов. Челси вместе с ЛАСКом попали в первую корзину.
Все корзины во время жеребьевки
- Корзина 1: Челси (Англия), Копенгаген (Дания), Гент (Бельгия), Фиорентина (Италия), ЛАСК (Австрия), Бетис (Испания);
- Корзина 2: Истанбул (Турции), Мольде (Норвегия), Легия (Польша), Хайденхайм (Германия), Юргорден (Швеция).
- Корзина 3: Рапид (Австрия), Омония (Кипр), ХИК (Финляндия), Витория Гимарайнш (Португалия), Астана (Казахстан), Олимпия (Словения).
- Корзина 4: Серкль Брюгге (Бельгия), Шемрок Роверс (Ирландия), ТНС (Уэльс), Лугано (Швейцария), Млада-Болеслав (Чехия), Хартс (Шотландия).
- Корзина 5: Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцария), Панатинаикос (Греция), ТСЦ (Сербия), Борац (Босния и Герцеговина), Ягеллония (Польша).
- Корзина 6: Целе (Словения), Ларн (Ирландия), Динамо Минск (Беларусь), Пафос (Кипр), Викингур (Исландия), Ноа (Армения).
Соперники Челси Михаила Мудрика в Лиге конференций
- Гент (Бельгия)
- Хайденхайм (Германия)
- Астана (Казахстан)
- Шемрок Роверс (Ирландия)
- Ноа (Армения)
- Панатинаикос (Греция)
Соперники ЛАСКа Максима Таловерова в Лиге конференций
- Фиорентина (Италия)
- Юргорден (Швеция)
- Олимпия (Словения)
- Серкль Брюгге (Бельгия)
- Борац (Босния и Герцеговина)
- Викингур (Исландия)
Все результаты жеребьевки
Результаты жеребьевки основного раунда Лиги конференций / Фото ЛК
Отметим, что основной турнир Лиги конференций начнется 3 октября 2024 года.