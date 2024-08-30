Состоялась жеребьевка Лиги конференций: кто будет соперниками Мудрика и Таловерова

В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций. Команды украинцев Михаила Мудрика и Максима Таловерова узнали своих соперников.

Розыгрыш Лиги конференций, как и Лиги чемпионов и Лиги Европы приобрел новый формат. Участие в основном раунде примет 36 клубов, пишет 24 Канал.

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Результаты жеребьевки ЛК

Жеребьевка Лиги конференций сформирует единую таблицу. Привычной групповой стадии уже не будет. Первые 8 клубов напрямую выйдут 1/8 финала еврокубкового турнира, а команды, которые займут с 9 до 24 места, сыграют еще в 1/16 финала.

Перед процедурой жребия все команды были поделены на 6 корзин по 6 клубов. Челси вместе с ЛАСКом попали в первую корзину.

Все корзины во время жеребьевки

Корзина 1: Челси (Англия) , Копенгаген (Дания), Гент (Бельгия), Фиорентина (Италия), ЛАСК (Австрия) , Бетис (Испания);

, Копенгаген (Дания), Гент (Бельгия), Фиорентина (Италия), , Бетис (Испания); Корзина 2: Истанбул (Турции), Мольде (Норвегия), Легия (Польша), Хайденхайм (Германия), Юргорден (Швеция).

Истанбул (Турции), Мольде (Норвегия), Легия (Польша), Хайденхайм (Германия), Юргорден (Швеция). Корзина 3: Рапид (Австрия), Омония (Кипр), ХИК (Финляндия), Витория Гимарайнш (Португалия), Астана (Казахстан), Олимпия (Словения).

Рапид (Австрия), Омония (Кипр), ХИК (Финляндия), Витория Гимарайнш (Португалия), Астана (Казахстан), Олимпия (Словения). Корзина 4: Серкль Брюгге (Бельгия), Шемрок Роверс (Ирландия), ТНС (Уэльс), Лугано (Швейцария), Млада-Болеслав (Чехия), Хартс (Шотландия).

Серкль Брюгге (Бельгия), Шемрок Роверс (Ирландия), ТНС (Уэльс), Лугано (Швейцария), Млада-Болеслав (Чехия), Хартс (Шотландия). Корзина 5: Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцария), Панатинаикос (Греция), ТСЦ (Сербия), Борац (Босния и Герцеговина), Ягеллония (Польша).

Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцария), Панатинаикос (Греция), ТСЦ (Сербия), Борац (Босния и Герцеговина), Ягеллония (Польша). Корзина 6: Целе (Словения), Ларн (Ирландия), Динамо Минск (Беларусь), Пафос (Кипр), Викингур (Исландия), Ноа (Армения).

Соперники Челси Михаила Мудрика в Лиге конференций

Гент (Бельгия)

Хайденхайм (Германия)

Астана (Казахстан)

Шемрок Роверс (Ирландия)

Ноа (Армения)

Панатинаикос (Греция)

Соперники ЛАСКа Максима Таловерова в Лиге конференций

Фиорентина (Италия)

Юргорден (Швеция)

Олимпия (Словения)

Серкль Брюгге (Бельгия)

Борац (Босния и Герцеговина)

Викингур (Исландия)

Все результаты жеребьевки

Результаты жеребьевки основного раунда Лиги конференций / Фото ЛК

Отметим, что основной турнир Лиги конференций начнется 3 октября 2024 года.