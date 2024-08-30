Розіграш Ліги конференцій, як і Ліги чемпіонів та Ліги Європи набув нового формату. Участь в основному раунді візьме 36 клубів, пише 24 Канал.
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Результати жеребкування ЛК
Жеребкування Ліги конференцій сформує єдину таблицю. Звичної групової стадії вже не буде. Перші 8 клубів напряму вийдуть 1/8 фіналу єврокубкового турніру, а команди, які посядуть з 9 до 24 місця, зіграють ще в 1/16 фіналу.
Перед процедурою жеребу усі команди були поділені на 6 кошиків по 6 клубів. Челсі разом з ЛАСКом потрапили до першого кошику.
Усі кошики під час жеребкування
- Кошик 1: Челсі (Англія), Копенгаген (Данія), Гент (Бельгія), Фіорентина (Італія), ЛАСК (Австрія), Бетіс (Іспанія);
- Кошик 2: Істанбул (Туреччини), Мольде (Норвегія), Легія (Польща), Хайденхайм (Німеччина), Юргорден (Швеція).
- Кошик 3: Рапід (Австрія), Омонія (Кіпр), ХІК (Фінляндія), Віторія Гімарайнш (Португалія), Астана (Казахстан), Олімпія (Словенія).
- Кошик 4: Серкль Брюгге (Бельгія), Шемрок Роверс (Ірландія), ТНС (Вельс), Лугано (Швейцарія), Млада-Болеслав (Чехія), Хартс (Шотландія).
- Кошик 5: Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцарія), Панатінаїкос (Греція), ТСЦ (Сербія), Борац (Боснія і Герцеговина), Ягеллонія (Польща).
- Кошик 6: Целе (Словенія), Ларн (Ірландія), Динамо Мінськ (Білорусь), Пафос (Кіпр), Вікінгур (Ісландія), Ноа (Вірменія).
Суперники Челсі Михайла Мудрика в Лізі конференцій
- Гент (Бельгія)
- Хайденхайм (Німеччина)
- Астана (Казахстан)
- Шемрок Роверс (Ірландія)
- Ноа (Вірменія)
- Панатінаїкос (Греція)
Суперники ЛАСКа Максима Таловєрова в Лізі конференцій
- Фіорентина (Італія)
- Юргорден (Швеція)
- Олімпія (Словенія)
- Серкль Брюгге (Бельгія)
- Борац (Боснія і Герцеговина)
- Вікінгур (Ісландія)
Усі результати жеребкування
Результати жеребкування основного раунду Ліги конференцій / Фото ЛК
Відзначимо, що основний турнір Ліги конференцій розпочнеться 3 жовтня 2024 року.