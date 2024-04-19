Триумф Фиорентины и вылет Фонсеки: видео голов и результаты 1/4 финала Лиги Конференций

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. Определились все полуфиналисты третьего по престижности еврокубкового турнира.

На стадии четвертьфинала остались два представителя Греции и по одному Италии, Чехии, Турции, Англии, Франции и Бельгии. Результаты первых поединков сохраняли шансы для каждого из восьми участников турнира, пишет 24 Канал.

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Результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций

Четыре четвертьфинальных матча были разбиты на два слота. В первом состоялись поединки с участием Лилля и Астон Виллы, Фиорентины и чешской Виктории. А во втором встречались ПАОК с Брюгге и Фенербахче с Олимпиакосом.

Лилль – Астон Вилла 2:1 (по пенальти 3:4)

Голы: Язиджи, 15, Андре, 68 – Кэш, 87

Первая встреча соперников завершилась победой английской команды со счетом 2:1. Так что подопечным Пауло Фонсеки пришлось ликвидировать гандикап.

В первом тайме Лилль усилиями Языджи быстро открыл счет во встрече. Впоследствии Андре закрепил успех "мастифов". Однако за три минуты до завершения матча защитник "львов" Мэтти Кэш восстановил паритет по сумме двух поединков.

В дополнительное время счет не изменился. Поэтому полуфиналиста определила футбольная лотерея. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты Астон Виллы, которые стали полуфиналистами Лиги конференций. Команда Фонсеки прекратила борьбу на стадии четвертьфинала.

Видеообзор матча Лилль – Астон Вилла

Фиорентина – Виктория Пльзень 2:0

Голы: Гонсалес, 92, Бираги, 108

Чешская Виктория не смогла выбить из розыгрыша Лиги конференций титулованную Фиорентину. В первом матче соперники не определили победителя. Основное время второй встречи тоже завершилось нулевой ничьей.

В дополнительное время "пурпурные" воспользовались численным преимуществом и забили два гола в ворота Виктории. Этот результат позволил Фиорентине получить путевку в полуфинал.

Напомним, что в прошлом году итальянская команда дошла до финала, где уступила Вест Хэму 1:2. Фиорентина во второй раз попытается получить почетный трофей.

Видеообзор матча Фиорентина – Виктория Пльзень

ПАОК – Брюгге 0:2

Гол: Жутгла, 33, 45

В домашнем матче Брюгге минимально победил ПАОК (1:0). Перед вторым поединком греческая команда сохраняла шансы на общий успех.

Однако дубль испанского форварда Брюгге Феррана Жутгла свел на нет все усилия ПАОКа. В итоге бельгийская команда шагает дальше.

Видеообзор матча ПАОК – Брюгге

Фенербахче – Олимпиакос 1:0 (по пенальти 2:3)

Гол: Кахведжи, 11

Интересная ситуация сложилась перед вторым поединком между Фенербахче и Олимпиакосом. По итогу первого матча преимущество имели "красно-белые" (3:2). Однако "желтые канарейки" в первом тайме ответного матча забили гол в ворота Олимпиакоса и сравняли общий счет. Экстратаймы тоже не изменили цифры на табло.

Последний полуфиналист Лиги конференций определился в серии пенальти. Точнее были футболисты Олимпиакоса, которые продолжат борьбу за трофей.

Что дальше

Таким образом, в полуфинал Лиги чемпионов вышли Астон Вилла, Фиорентина, Брюгге и Олимпиакос. Первые поединки состоятся 2 мая, а ответные матчи – 9 мая.

Победитель Лиги конференций определится 29 мая в Греции на стадионе "Святой Софии".