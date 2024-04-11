Еврокубковый сезон 2023/24 вышел на финишную прямую. 11 апреля состоялись первые четвертьфиналы Лиги конференций, пишет 24 Канал.

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Результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций

За четыре путевки в полуфинал третьего по престижности турнира соревнуются два представителя Греции и по одному Италии, Чехии, Турции, Англии, Франции и Бельгии. Однако по итогу первых матчей ни один из них не гарантировал себе продолжение еврокампании.

Виктория Пльзень – Фиорентина 0:0

Итальянская Фиорентина не сумела переиграть чешскую Викторию Пльзень, оставив интригу на ответный матч. "Пурпурные" владели тотальным преимуществом, но до финального свистка так и не сумели размочить счет.

Видеообзор матча Виктория Пльзень – Фиорентина

Олимпиакос – Фенербахче 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Тадич, 68, Кахведжи, 74

Олимпиакос мог решать судьбу противостояния с Фенербахче уже в первом матче. После 57-й минуты встречи греческая команда выигрывала со счетом 3:0. Однако "желтые канарейки" едва не совершили камбэк, отыграв два мяча. Судьба обладателя путевки в полуфинал решится в Стамбуле.

Видеообзор матча Олимпиакос – Фенербахче

Астон Вилла – Лилль 2:1

Гол: Уоткинс, 13, Макгинн, 57 – Диаките, 85

Команда бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки на выезде встречалась с Астон Виллой. В стартовом составе "мастифов" на поле вышел хорошо знакомый украинским болельщикам Исмаили.

В первом тайме гости владели инициативой, но пропустили гол от форварда "львов" Уоткинса. В начале второй 45-минутки хавбек Макгинн удвоил преимущество Астон Виллы. В конце встречи Диаките (Лилль) отыграл один мяч и сохранил шансы своей команды на полуфинал.

Видеообзор матча Астон Вилла – Лилль:

Брюгге – ПАОК 1:0

Гол: Ветлесен, 6

Греческий ПАОК, в котором играют бывший динамовец Томаш Кендзера и экс-игрок Металлиста и Шахтера Тайсон, уступил бельгийскому Брюгге. Судьбу поединка решил гол Ветленсена в дебюте матча.

"Черно-синие" имели возможность обеспечить более комфортный счет. Однако в конце встречи Тьяго не реализовал пенальти.

Видеообзор матча Брюгге – ПАОК:

Напомним, что ответные матчи Лиги конференций состоятся в следующий четверг, 18 апреля.