На стадії чвертьфіналу залишилися два представники Греції та по одному Італії, Чехії, Туреччини, Англії, Франції та Бельгії. Результати перших поєдинків зберігали шанси для кожного з восьми учасників турніру, пише 24 Канал.

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Результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Чотири чвертьфінальні матчі були розбиті на два слоти. У першому відбулися поєдинки за участю Лілля та Астон Вілли, Фіорентини та чеської Вікторії. А в другому зустрічалися ПАОК з Брюгге та Фенербахче з Олімпіакосом.

Лілль – Астон Вілла 2:1 (по пенальті 3:4)

Голи: Язіджі, 15, Андре, 68 – Кеш, 87

Перша зустріч суперників завершилася перемогою англійської команди з рахунком 2:1. Тож підопічним Пауло Фонсеки довелося ліквідовувати гандикап.

У першому таймі Лілль зусиллями Язіджі швидко відкрив рахунок у зустрічі. Згодом Андре закріпив успіх "мастифів". Однак за три хвилини до завершення матчу захисник "левів" Метті Кеш відновив паритет за сумою двох поєдинків.

У додатковий час рахунок не змінився. Тож півфіналіста визначила футбольна лотерея. У серії післяматчевих пенальті точнішими були футболісти Астон Вілли, які стали півфіналістами Ліги конференцій. Команда Фонсеки припинила боротьбу на стадії чвертьфіналу.

Відеоогляд матчу Лілль – Астон Вілла

Фіорентина – Вікторія Пльзень 2:0

Голи: Гонсалес, 92, Бірагі, 108

Чеська Вікторія не змогла вибити з розіграшу Ліги конференцій титуловану Фіорентину. У першому матчі суперники не визначили переможця. Основний час другої зустрічі теж завершився нульовою нічиєю.

У додатковий час "пурпурові" скористалися чисельною перевагою та забили два голи у ворота Вікторії. Цей результат дозволив Фіорентині здобути путівку до півфіналу.

Нагадаємо, що торік італійська команда дійшла до фіналу, де поступилася Вест Хему 1:2. Фіорентина вдруге спробує здобути почесний трофей.

Відеоогляд матчу Фіорентина – Вікторія Пльзень

ПАОК – Брюгге 0:2

Гол: Жутгла, 33, 45

У домашньому матчі Брюгге мінімально переміг ПАОК (1:0). Перед другим поєдинком грецька команда зберігала шанси на загальний успіх.

Проте дубль іспанського форварда Брюгге Феррана Жутгла звів нанівець усі зусилля ПАОКа. У підсумку бельгійська команда крокує далі.

Відеоогляд матчу ПАОК – Брюгге

Фенербахче – Олімпіакос 1:0 (по пенальті 2:3)

Гол: Кахведжі, 11

Цікава ситуація склалася перед другим поєдинком між Фенербахче та Олімпіакосом. За підсумком першого матчу перевагу мали "червоно-білі" (3:2). Проте "жовті канарки" в першому таймі матчу-відповіді забили гол у ворота Олімпіакоса та зрівняли загальний рахунок. Екстратайми теж не змінили цифри на табло.

Останній півфіналіст Ліги конференцій визначився у серії пенальті. Точнішими були футболісти Олімпіакоса, які продовжать боротьбу за трофей.

Що далі

Таким чином, до півфіналу Ліги чемпіонів вийшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос. Перші поєдинки відбудуться 2 травня, а матчі-відповіді – 9 травня.

Переможець Ліги конференцій визначиться 29 травня у Греції на стадіоні "Святої Софії".