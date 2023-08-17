Встреча старых знакомых: с кем сыграет Динамо в плей-офф отбора Лиги конференций
Киевское Динамо с большим трудом пробилось в следующий раунд Лиги конференций. Там "бело-синих" ждет встреча с бывшей командой Мирчи Луческу.
Подопечные Мирчи Луческу были на грани вылета из еврокубков. Только уверенная игра голкипера Динамо Георгия Бущана и фарт помогли пройти греческий Арис по итогам двух поединков, пишет 24 Канал.
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Луческу против "бывшей"
В следующем раунде Лиги конференций Динамо встретится со своим старым знакомым по еврокубкам турецким Бешикташем. Более того, "черных орлов" в 2002 – 2004 годах тренировал нынешний наставник киевлян Мирча Луческу.
Бешикташ в третьем раунде Лиги конференций без проблем разобрался с азербайджанским Нефтчи. Турецкая команда одержала победы в обоих поединках: 3:1 и 2:1.
Первый поединок противостояния Динамо проведет дома. Поединок состоится 24 августа. Ответный матч состоится через неделю – 31 августа. Победитель дуэли получит путевку в групповой этап Лиги конференций, а неудачник вылетит из еврокубков.
История встреч Динамо и Бешикташа
- Динамовцы сыграли 10 матчей против Бешикташа в еврокубковых турнирах. Преимущество в противостоянии за киевлянами: 6 побед "бело-синих", 2 ничьих и 2 поражения.
- Разница забитых и пропущенных мячей тоже впечатляет: 24:6 в пользу Динамо.
- Последний раз соперники встречались в Лиге чемпионов сезона 2016/17. Первый матч завершился вничью 1:1, а в домашнем поединке динамовцы разгромили "черных орлов" со счетом 6:0. В составе киевлян голами отличились Беседин, Ярмоленко, Буяльский, Гонсалес, Сидорчук, Мораес.