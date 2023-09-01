Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа

В Лиге конференций состоялась жеребьевка группового этапа сезона 2023/2024. Здесь выступят 32 команды.

Лига конференций – третий по силе европейский клубный футбольный турнир. На групповой стадии выступят 32 команды, среди которых и украинская Заря.

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1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа. Перед жеребьевкой все команды разделили на четыре корзины в соответствии с их рейтингом.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Группа A: Лилль, Слован, Олимпия (Любляна), Клаксвик

Группа B: Гент, Маккаби (Тель-Авив), Заря , Брейдаблик

, Брейдаблик Группа C: Динамо (Загреб), Виктория (Пльзень), Астана, Балкані

Группа D: Брюгге, Бодо/Глимт, Бешикташ, Лугано

Группа E: АЗ Алкмар, Астон Вилла, Легия, Зрински

Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички

Группа G: Айнтрахт (Франкфурт), ПАОК, Хельсинки, Абердин

Группа H: Фенербахче, Лудогорець, Спартак (Трнава), Норшелланн

Первые матчи на групповой стадии Лиги конференций пройдут 21 сентября.