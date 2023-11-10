Результаты 4 тура Лиги конференций: провал Зари, гол Тайсона за ПАОК, проход Брюгге и Айнтрахта

10 ноября 2023, 00:11
Читати новину українською

Подопечные Валерия Кривенцова неудачно сыграл против представителя Израиля, а четыре команды уже обеспечили проход в следующую стадию. Вашему вниманию – результат всех встреч четвертого игрового дня ЛК.

В четверг, 9 ноября, прошли матчи 4 тура Лиги конференций 2023-2024. Среди участников был и представитель Украины – луганская Заря в Люблине "приняла" Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал.

По теме Вдохновил вызов Реброва: дебютант сборной Украины забил в Лиге Европы – яркое видео 

В общей сложности девять из 16-ти матчей были вынесены на ранний слот. Среди этих игр сенсаций не произошло, разве можно выделить непроигрыш косоварского Баллкани на поле Астаны в рамках группы С.

В параллельной игре этого квартета чешская Виктория одержала четвертую победу подряд и уже гарантировала себе путевку в 1/8 финала. Также выход в плей-офф де-юре оформили Брюгге, ПАОК и Айнтрахт.

Однако им предстоит выяснить победителя квартета G. Греки оступились в матче с Абердином, а один из мячей за "орлов" забил эксигрец Металлиста и Шахтера Тайсон.

Заря свой матч против Маккаби провалила, вернее – провалила первый тайм. Три пропущенных гола фактически закрепили победу за Маккаби, хотя во втором тайме у луганчан было немало моментов и удалось забить один.

Читайте также Матч имени голкипера Маккаби: Заря потерпела "домашнее" поражение в Лиге конференций – видео голов

В параллельной игре Гент вырвал победу у аутсайдера Брейдаблика благодаря хет-трику Орбана. Среди других результатов вечера можно отметить непростую победу Астон Виллы и осечку Лилля.

Группа А

  • Слован – Лилль 1:1 (Чаврич, 80 – Гомес, 52)
  • Олимпия – Клаксвик 2:0 (Суалехе, 84, Нукич, 88)
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Лилль 2 2 0 5-2 8
2 Слован 2 1 1 5-4 7
3 Клаксвик 1 1 2 4-4 4
4 Олимпия 1 0 3 2-6 3

Группа B

  • Заря – Маккаби Тель-Авив 1:3 (Алефиренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43)
  • Брейдаблик – Гент 2:3 (Сванторссон, 16, 18 – Орбан, 6, 54 (пен), 69)
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Гент 3 1 0 11-3 10
2 Маккаби Тель-Авив 2 0 1 6-5 6
3 Заря 1 1 1 3-4 4
4 Брейдаблик 0 0 4 4-12 0

Группа C

  • Астана – Баллкани 0:0
  • Виктория – Динамо Загреб 1:0 (Хори, 35 (пен))
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Виктория 4 0 0 5-1 12
2 Астана 1 1 2 4-8 4
3 Баллкани 1 1 2 3-3 4
4 Динамо Загреб 1 0 3 5-5 3

Группа D

  • Бешикташ – Буде/Глимт 1:2 (Бингол, 64 – Мумбанья, 38, 49)
  • Брюгге – Лугано 2:0 (Тьяго, 62 (пен), Ванакен, 90+6)
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Брюгге 3 1 0 7-2 10
2 Буде/Глимт 2 1 1 5-3 7
3 Лугано 1 1 2 4-7 4
4 Бешикташ 0 1 3 5-9 1

Группа E

  • Легия – Зрински 2:0 (Аугустиняк, 14, Жозуэ, 30 (пен))
  • Астон Вилла – АЗ Алкмаар 2:1 (Диего Карлос, 61, Уоткинс, 81 – Павлидис, 52)
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Легия 3 0 1 7-4 9
2 Астон Вилла 3 0 1 9-5 9
3 Зриньски 1 0 3 5-8 3
4 АЗ Алкмаар 1 0 3 6-10 3

Группа F

  • Чукарички – Фиорентина 0:1 (Нзола, 8 (пен))
  • Ференцварош – Генк 1:1 (Пешич, 48 – Муньос, 62)
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Фиорентина 2 2 0 11-4 8
2 Ференцварош 1 3 0 6-4 6
3 Генк 1 3 0 5-3 6
4 Чукарички 0 0 4 1-12 0

Группа G

  • ПАОК – Абердин 2:2 (Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, МакГрат, 70)
  • ХИК – Айнтрахт 0:1 (Шаиби, 31)
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 ПАОК 3 1 0 10-7 10
2 Айнтрахт 2 1 1 10-3 9
3 Абердин 0 2 2 6-8 2
4 ХИК 0 1 3 3-11 1

Группа H

  • Норшеланн – Спартак Трнава 1:1 (Ингвартсен, 32 (пен) – Дюриш, 64)
  • Лудогорец – Фенербахче 2:0 (Пьотровски, 18, Секо, 90+2)
МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Фенербахче 3 0 1 8-5 9
2 Норшеланн 2 1 1 11-5 7
3 Лудогорец 2 0 2 8-10 6
4 Спартак Трнава 0 1 3 2-9 1
Автор: Анатолій Дерека