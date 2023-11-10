Результаты 4 тура Лиги конференций: провал Зари, гол Тайсона за ПАОК, проход Брюгге и Айнтрахта

Подопечные Валерия Кривенцова неудачно сыграл против представителя Израиля, а четыре команды уже обеспечили проход в следующую стадию. Вашему вниманию – результат всех встреч четвертого игрового дня ЛК.

В четверг, 9 ноября, прошли матчи 4 тура Лиги конференций 2023-2024. Среди участников был и представитель Украины – луганская Заря в Люблине "приняла" Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал.

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В общей сложности девять из 16-ти матчей были вынесены на ранний слот. Среди этих игр сенсаций не произошло, разве можно выделить непроигрыш косоварского Баллкани на поле Астаны в рамках группы С.

В параллельной игре этого квартета чешская Виктория одержала четвертую победу подряд и уже гарантировала себе путевку в 1/8 финала. Также выход в плей-офф де-юре оформили Брюгге, ПАОК и Айнтрахт.

Однако им предстоит выяснить победителя квартета G. Греки оступились в матче с Абердином, а один из мячей за "орлов" забил эксигрец Металлиста и Шахтера Тайсон.

Заря свой матч против Маккаби провалила, вернее – провалила первый тайм. Три пропущенных гола фактически закрепили победу за Маккаби, хотя во втором тайме у луганчан было немало моментов и удалось забить один.

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В параллельной игре Гент вырвал победу у аутсайдера Брейдаблика благодаря хет-трику Орбана. Среди других результатов вечера можно отметить непростую победу Астон Виллы и осечку Лилля.

Группа А

Слован – Лилль 1:1 (Чаврич, 80 – Гомес, 52)

(Чаврич, 80 – Гомес, 52) Олимпия – Клаксвик 2:0 (Суалехе, 84, Нукич, 88)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Лилль 2 2 0 5-2 8 2 Слован 2 1 1 5-4 7 3 Клаксвик 1 1 2 4-4 4 4 Олимпия 1 0 3 2-6 3

Группа B

Заря – Маккаби Тель-Авив 1:3 (Алефиренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43)

(Алефиренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43) Брейдаблик – Гент 2:3 (Сванторссон, 16, 18 – Орбан, 6, 54 (пен), 69)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Гент 3 1 0 11-3 10 2 Маккаби Тель-Авив 2 0 1 6-5 6 3 Заря 1 1 1 3-4 4 4 Брейдаблик 0 0 4 4-12 0

Группа C

Астана – Баллкани 0:0

Виктория – Динамо Загреб 1:0 (Хори, 35 (пен))

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Виктория 4 0 0 5-1 12 2 Астана 1 1 2 4-8 4 3 Баллкани 1 1 2 3-3 4 4 Динамо Загреб 1 0 3 5-5 3

Группа D

Бешикташ – Буде/Глимт 1:2 (Бингол, 64 – Мумбанья, 38, 49)

Брюгге – Лугано 2:0 (Тьяго, 62 (пен), Ванакен, 90+6)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 0 7-2 10 2 Буде/Глимт 2 1 1 5-3 7 3 Лугано 1 1 2 4-7 4 4 Бешикташ 0 1 3 5-9 1

Группа E

Легия – Зрински 2:0 (Аугустиняк, 14, Жозуэ, 30 (пен))

Астон Вилла – АЗ Алкмаар 2:1 (Диего Карлос, 61, Уоткинс, 81 – Павлидис, 52)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Легия 3 0 1 7-4 9 2 Астон Вилла 3 0 1 9-5 9 3 Зриньски 1 0 3 5-8 3 4 АЗ Алкмаар 1 0 3 6-10 3

Группа F

Чукарички – Фиорентина 0:1 (Нзола, 8 (пен))

Ференцварош – Генк 1:1 (Пешич, 48 – Муньос, 62)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Фиорентина 2 2 0 11-4 8 2 Ференцварош 1 3 0 6-4 6 3 Генк 1 3 0 5-3 6 4 Чукарички 0 0 4 1-12 0

Группа G

ПАОК – Абердин 2:2 (Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, МакГрат, 70)

ХИК – Айнтрахт 0:1 (Шаиби, 31)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 ПАОК 3 1 0 10-7 10 2 Айнтрахт 2 1 1 10-3 9 3 Абердин 0 2 2 6-8 2 4 ХИК 0 1 3 3-11 1

Группа H

Норшеланн – Спартак Трнава 1:1 (Ингвартсен, 32 (пен) – Дюриш, 64)

Лудогорец – Фенербахче 2:0 (Пьотровски, 18, Секо, 90+2)