В четверг, 9 ноября, прошли матчи 4 тура Лиги конференций 2023-2024. Среди участников был и представитель Украины – луганская Заря в Люблине "приняла" Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал.
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В общей сложности девять из 16-ти матчей были вынесены на ранний слот. Среди этих игр сенсаций не произошло, разве можно выделить непроигрыш косоварского Баллкани на поле Астаны в рамках группы С.
В параллельной игре этого квартета чешская Виктория одержала четвертую победу подряд и уже гарантировала себе путевку в 1/8 финала. Также выход в плей-офф де-юре оформили Брюгге, ПАОК и Айнтрахт.
Однако им предстоит выяснить победителя квартета G. Греки оступились в матче с Абердином, а один из мячей за "орлов" забил эксигрец Металлиста и Шахтера Тайсон.
Заря свой матч против Маккаби провалила, вернее – провалила первый тайм. Три пропущенных гола фактически закрепили победу за Маккаби, хотя во втором тайме у луганчан было немало моментов и удалось забить один.
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В параллельной игре Гент вырвал победу у аутсайдера Брейдаблика благодаря хет-трику Орбана. Среди других результатов вечера можно отметить непростую победу Астон Виллы и осечку Лилля.
Группа А
- Слован – Лилль 1:1 (Чаврич, 80 – Гомес, 52)
- Олимпия – Клаксвик 2:0 (Суалехе, 84, Нукич, 88)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Лилль
|2
|2
|0
|5-2
|8
|2
|Слован
|2
|1
|1
|5-4
|7
|3
|Клаксвик
|1
|1
|2
|4-4
|4
|4
|Олимпия
|1
|0
|3
|2-6
|3
Группа B
- Заря – Маккаби Тель-Авив 1:3 (Алефиренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43)
- Брейдаблик – Гент 2:3 (Сванторссон, 16, 18 – Орбан, 6, 54 (пен), 69)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Гент
|3
|1
|0
|11-3
|10
|2
|Маккаби Тель-Авив
|2
|0
|1
|6-5
|6
|3
|Заря
|1
|1
|1
|3-4
|4
|4
|Брейдаблик
|0
|0
|4
|4-12
|0
Группа C
- Астана – Баллкани 0:0
- Виктория – Динамо Загреб 1:0 (Хори, 35 (пен))
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Виктория
|4
|0
|0
|5-1
|12
|2
|Астана
|1
|1
|2
|4-8
|4
|3
|Баллкани
|1
|1
|2
|3-3
|4
|4
|Динамо Загреб
|1
|0
|3
|5-5
|3
Группа D
- Бешикташ – Буде/Глимт 1:2 (Бингол, 64 – Мумбанья, 38, 49)
- Брюгге – Лугано 2:0 (Тьяго, 62 (пен), Ванакен, 90+6)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|1
|0
|7-2
|10
|2
|Буде/Глимт
|2
|1
|1
|5-3
|7
|3
|Лугано
|1
|1
|2
|4-7
|4
|4
|Бешикташ
|0
|1
|3
|5-9
|1
Группа E
- Легия – Зрински 2:0 (Аугустиняк, 14, Жозуэ, 30 (пен))
- Астон Вилла – АЗ Алкмаар 2:1 (Диего Карлос, 61, Уоткинс, 81 – Павлидис, 52)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Легия
|3
|0
|1
|7-4
|9
|2
|Астон Вилла
|3
|0
|1
|9-5
|9
|3
|Зриньски
|1
|0
|3
|5-8
|3
|4
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|3
|6-10
|3
Группа F
- Чукарички – Фиорентина 0:1 (Нзола, 8 (пен))
- Ференцварош – Генк 1:1 (Пешич, 48 – Муньос, 62)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фиорентина
|2
|2
|0
|11-4
|8
|2
|Ференцварош
|1
|3
|0
|6-4
|6
|3
|Генк
|1
|3
|0
|5-3
|6
|4
|Чукарички
|0
|0
|4
|1-12
|0
Группа G
- ПАОК – Абердин 2:2 (Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, МакГрат, 70)
- ХИК – Айнтрахт 0:1 (Шаиби, 31)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|ПАОК
|3
|1
|0
|10-7
|10
|2
|Айнтрахт
|2
|1
|1
|10-3
|9
|3
|Абердин
|0
|2
|2
|6-8
|2
|4
|ХИК
|0
|1
|3
|3-11
|1
Группа H
- Норшеланн – Спартак Трнава 1:1 (Ингвартсен, 32 (пен) – Дюриш, 64)
- Лудогорец – Фенербахче 2:0 (Пьотровски, 18, Секо, 90+2)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|0
|1
|8-5
|9
|2
|Норшеланн
|2
|1
|1
|11-5
|7
|3
|Лудогорец
|2
|0
|2
|8-10
|6
|4
|Спартак Трнава
|0
|1
|3
|2-9
|1