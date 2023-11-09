У четвер, 9 листопада, пройдуть матчі 4 туру Ліги конференцій 2023-2024. Серед учасників буде і представник України – луганська Зоря у Любліні "прийме" Маккабі Тель-Авів, пише 24 канал.

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Загалом дев'ять із 16-ти матчів були винесені на ранній слот. Серед цих ігор сенсацій не сталось, хіба що можна виділити непрограш косоварського Баллкані на полі Астани в рамках групи С.

В паралельній грі цього квартету чеська Вікторія здобула четверту перемогу поспіль та вже гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу. Також вихід в плей-офф де-юре оформили ПАОК та Айнтрахт.

Проте їм ще належить з'ясувати переможця квартету G. Греки оступились у матчі з Абердіном, а один із м'ячів за "орлів" забив ексгравець Металіста і Шахтаря Тайсон.

Група А

Слован – Лілль

Олімпія – Клаксвік

Група B

Зоря – Маккабі Тель-Авів

Брейдаблік – Гент

Група C

Астана – Баллкані 0:0

Вікторія – Динамо Загреб 1:0 (Хорі, 35 (пен))

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Вікторія 4 0 0 5-1 12 2 Астана 1 1 2 4-8 4 3 Баллкані 1 1 2 3-3 4 4 Динамо Загреб 1 0 3 5-5 3

Група D

Бешикташ – Буде/Глімт 1:2 (Бінгол, 64 – Мумбанья, 38, 49)

(Бінгол, 64 – Мумбанья, 38, 49) Брюгге – Лугано

Група E

Легія – Зріньскі 2:0 (Аугустіняк, 14, Жозуе, 30 (пен))

(Аугустіняк, 14, Жозуе, 30 (пен)) Астон Вілла – АЗ Алкмаар

Група F

Чукарічкі – Фіорентина 0:1 (Нзола, 8 (пен))

(Нзола, 8 (пен)) Ференцварош – Генк 1:1 (Пешич, 48 – Муньос, 62)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Фіорентина 2 2 0 11-4 8 2 Ференцварош 1 3 0 6-4 6 3 Генк 1 3 0 5-3 6 4 Чукарічкі 0 0 4 1-12 0

Група G

ПАОК – Абердін 2:2 (Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, Макграт, 70)

(Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, Макграт, 70) ГІК – Айнтрахт 0:1 (Шаїбі, 31)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 ПАОК 3 1 0 10-7 10 2 Айнтрахт 2 1 1 10-3 9 3 Абердін 0 2 2 6-8 2 4 ГІК 0 1 3 3-11 1

Група H