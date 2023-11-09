У четвер, 9 листопада, пройдуть матчі 4 туру Ліги конференцій 2023-2024. Серед учасників буде і представник України – луганська Зоря у Любліні "прийме" Маккабі Тель-Авів, пише 24 канал.
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Загалом дев'ять із 16-ти матчів були винесені на ранній слот. Серед цих ігор сенсацій не сталось, хіба що можна виділити непрограш косоварського Баллкані на полі Астани в рамках групи С.
В паралельній грі цього квартету чеська Вікторія здобула четверту перемогу поспіль та вже гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу. Також вихід в плей-офф де-юре оформили ПАОК та Айнтрахт.
Проте їм ще належить з'ясувати переможця квартету G. Греки оступились у матчі з Абердіном, а один із м'ячів за "орлів" забив ексгравець Металіста і Шахтаря Тайсон.
Група А
- Слован – Лілль
- Олімпія – Клаксвік
Група B
- Зоря – Маккабі Тель-Авів
- Брейдаблік – Гент
Група C
- Астана – Баллкані 0:0
- Вікторія – Динамо Загреб 1:0 (Хорі, 35 (пен))
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Вікторія
|4
|0
|0
|5-1
|12
|2
|Астана
|1
|1
|2
|4-8
|4
|3
|Баллкані
|1
|1
|2
|3-3
|4
|4
|Динамо Загреб
|1
|0
|3
|5-5
|3
Група D
- Бешикташ – Буде/Глімт 1:2 (Бінгол, 64 – Мумбанья, 38, 49)
- Брюгге – Лугано
Група E
- Легія – Зріньскі 2:0 (Аугустіняк, 14, Жозуе, 30 (пен))
- Астон Вілла – АЗ Алкмаар
Група F
- Чукарічкі – Фіорентина 0:1 (Нзола, 8 (пен))
- Ференцварош – Генк 1:1 (Пешич, 48 – Муньос, 62)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фіорентина
|2
|2
|0
|11-4
|8
|2
|Ференцварош
|1
|3
|0
|6-4
|6
|3
|Генк
|1
|3
|0
|5-3
|6
|4
|Чукарічкі
|0
|0
|4
|1-12
|0
Група G
- ПАОК – Абердін 2:2 (Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, Макграт, 70)
- ГІК – Айнтрахт 0:1 (Шаїбі, 31)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|ПАОК
|3
|1
|0
|10-7
|10
|2
|Айнтрахт
|2
|1
|1
|10-3
|9
|3
|Абердін
|0
|2
|2
|6-8
|2
|4
|ГІК
|0
|1
|3
|3-11
|1
Група H
- Норшеланн – Спартак Трнава 1:1 (Інгвартсен, 32 (пен) – Дюріш, 64)
- Лудогорець – Фенербахче