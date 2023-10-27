Цього тижня у Лізі конференцій 2023-2024 проходять матчі 3 туру групової стадії. Ігровий день виявився неповним через перенос матчу за участю Зорі, пише 24 канал.

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Луганська команда мала грати на виїзді проти Маккабі з Тель-Авіва. Втім через початок нової фази війни проти ХАМАС в УЄФА пішли назустріч ізраїльтянам та змістили матч проти Зорі на 25 листопада.

Інша ж зустріч групи В пройшла за розкладом в Бельгії. Лідер квартету Гент приймав аутсайдера Брейдаблік та не мав жодних проблем зі скандинавами, забивши чотири голи ще до перерви. Підсумковий рахунок – 5:0.

З інших ігор раннього слоту варто виділити розгромну перемогу Клаксвіка, дебютну в групі ЛК. Клуб з Фарерських островів не залишив вдома шансів словенській Олімпії.

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У центральному ж матчі туру Астон Вілла так само впевнено на виїзді рознесла АЗ Алкмаар (4:1). Варто виділити і виноси Айнтрахта та Фіорентини (6:0), а також вольову перемогу ПАОКа. Греки відігрались у грі з Абердіном після 0:2 та здобули перемогу.

Група А

Лілль – Слован 2:1 (Язиджи, 68, Кабелла, 82 – Чаврич, 23)

Клаксвік – Олімпія 3:0 (Єнсен, 30, Клеттскард, 44, Адреасен, 54)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Лілль 2 1 0 4-1 7 2 Слован 2 0 1 4-3 6 3 Клаксвік 1 1 1 4-2 4 4 Олімпія 0 0 3 0-6 0

Група B

Гент – Брейдаблік 5:0 (Гендельман, 10, Кейперс, 15, 19, Тіссудалі, 43, Орбан, 69)

Маккабі Т-А – Зоря (перенесений на 25 листопада)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Гент 2 1 0 8-1 7 2 Зоря 1 1 0 2-1 4 3 Маккабі Т-А 1 0 1 3-4 3 4 Брейдаблік 0 0 3 2-9 0

Група C

Баллкані – Астана 1:2 (Куч, 8 – Оганесян, 7, Бейсебеков, 23)

Динамо Загреб – Вікторія 0:1 (Хорі, 69)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Вікторія 3 0 0 4-1 9 2 Динамо Загреб 1 0 2 5-4 3 3 Баллкані 1 0 2 3-3 3 4 Астана 1 0 2 4-8 3

Група D

Лугано – Брюгге 1:3 (Владі, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88)

Буде-Глімт – Бешикташ 3:1 (Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 87 – Мое, 90+1 (автогол))

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Брюгге 2 1 0 5-2 7 2 Буде-Глімт 1 1 1 3-2 4 3 Лугано 1 1 1 4-5 4 4 Бешикташ 0 1 2 4-7 1

Група E

АЗ Алкмаар – Астон Вілла 1:4 (Садік, 65 – Бейлі, 13, Тілеманс, 23, Воткінс, 51, Макгінн, 56)

Зріньскі – Легія 1:2 (Більбія, 30 – Яковлєвич, 32 (автогол), Крамер, 62)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Легія 2 0 1 5-4 6 2 Астон Вілла 2 0 1 7-4 6 3 Зріньскі 1 0 2 5-6 3 4 АЗ Алкмаар 1 0 2 5-8 3

Група F

Генк – Ференцварош 0:0

Фіорентина – Чукарічкі 6:0 (Бельтран, 6, 10, Іконе, 29, Соттіль, 65, Мартінес Кварта, 73, Лопес, 83)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Фіорентина 1 2 0 10-4 5 2 Ференцварош 1 2 0 5-3 5 3 Генк 1 2 0 4-2 5 4 Чукарічкі 0 0 3 1-11 0

Група G

Абердін – ПАОК 2:3 (Міовскі, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Вієйрінья, 84, Шваб, 90+6 (пен))

Айнтрахт – ГІК 6:0 (Діна, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Схірі, 55)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 ПАОК 3 0 0 8-5 9 2 Айнтрахт 2 0 1 9-3 6 3 Абердін 0 1 2 4-6 1 4 ГІК 0 1 2 3-10 1

Група H

Фенербахче – Лудогорець 3:1 (Батшуаї, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (автогол))

Спартак Трнава – Норшеланн 0:2 (Єнсен-Еббью, 36, Расмуссен, 48)