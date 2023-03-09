Провал Лацио и наказание обидчика Днепра-1: все результаты 1/8 финала Лиги конференций – видео
Третий по рангу еврокубок близится к своей развязке. В матчах 1/8 финала уже произошла одна сенсация.
В Лиге конференций проходят первые матчи 1/8 финала, пишет 24 канал. Украинская команда уже покинула этот турнир, на прошлой стадии плей-офф Днепр-1 уступил путевку АЕКу из Ларнаки.
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Самым киприотами выпал в соперники грозный Вест Хэм. В первом матче лондонцы одержали комфортную победу на выезде. Дублем отличился Майкл Антонио, отличившийся перед игрой забавным участием во флешмобе.
Также выездного успеха добилась и Ницца. Французы в Кишиневе минимально обыграли Шериф. А вот еще один из фаворитов турнира Вильярреал не смог одолеть на выезде Андерлехт. А во вторник облажался Лацио, дома уступивший АЗ.
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Все результаты 1/8 финала Лиги конференций 2022-2023:
- Лацио (Италия) – АЗ (Нидерланды) 1:2
- АЕК (Кипр) – Вест Хэм (Англия) 0:2
- Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания) 1:1
- Шериф (Молдова) – Ницца (Франция) 0:1
- Базель (Швейцария) – Слован (Словакия)
- Гент (Бельгия) – Истанбул Башакшехир (Турция)
- Лех (Польша) – Юргорден (Швеция)
- Фиорентина (Италия) – Сивасспор (Турция)